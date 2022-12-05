Російські війська відчувають брак боєприпасів: доводиться економити снаряди

У "другої армії світу" є певні проблеми. Так, російські окупанти відчувають брак боєприпасів.

У такий спосіб загарбники вимушені економити снаряди. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський в ефірі національного телемарафону.

До речі Росія використовує боєприпаси швидше, ніж здатна виробляти їх, – розвідка США

Російські окупанти відчувають брак боєприпасів

За словами Сирського, рівень витрати російських боєприпасів – безпрецедентний.

Саме тому що розмах бойових дій і інтенсивність бойових дій можна порівняти тільки з періодом Другої світової війни. Я вже бачу, що дефіцит зараз вже настає. Якщо десь місяць тому ми відповідали одним артпострілом на 6 – 10 їхніх пострілів, то зараз це відношення змінилося. Вони почали відчувати брак снарядів,

– заявив командувач військ.

Сирський зазначив, що українські військові намагаються знищувати боєприпаси окупантів ще перед тим, як вони потраплять на позиції. Командувач наголосив, що зараз ворог не відчуває себе в безпеці.

"Під час перевезення боєприпасів ми намагаємося здійснювати вогневий контроль на всьому шляху пересування його логістичних вантажів. Тому вони (загарбники – 24 канал) вимушені економити", – додав Сирський.

У Росії виник дефіцит боєприпасів

Головний редактор Defence Express Іван Киричевський розповів 24 каналу, що надати боєприпаси до реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган" росіянам можуть їхні середньоазіатські сателіти із країн ОДКБ. Схожа ситуація вже була у вересні 2022 року.

Як розповів Киричевський, у вересні 2022 року у країн ОДКБ Москва просила 203-міліметрові снаряди до самохідної гармати 2С7 "Піон".

Водночас на його думку, ці країни не можна вважати перспективним джерелом посилення снарядами російської армії.