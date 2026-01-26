Воюють не дрони, а вони: Михайлова зазначила, які найбільші проблеми піхотинців в армії

Після розмов про дрони й "технологічну війну" на фронті все частіше повертаються до простого питання: хто реально тримає позиції і чому людей у підрозділах бракує. На тлі сигналів про можливі переговори суспільство знову чує обіцянки швидкого миру, але це не додає мотивації йти у військо.

Аліна Михайлова, керівниця медичної служби "Ульф", в ефірі 24 Каналу пояснила, що ключові проблеми піхотинців не зводяться до нестачі техніки. Вона наголосила, що головний тягар війни досі несуть люди, і назвала кілька речей, які найбільше б'ють по піхоті саме зараз.

Дивіться також Усі варіанти неприйнятні: бойова медикиня відповіла, якого фіналу війни чекає

Піхота досі тримає фронт

Аліна Михайлова пояснила, що розмови про "війну дронів" часто підміняють реальність на передовій. За її словами, саме піхота закриває ключові ділянки, але людей критично бракує, і це не перекривають жодні технології.

Ми говоримо, що воювати мають дрони, але воює піхота зараз. Досі воює піхота,

– наголосила керівниця медичної служби "Ульф".

Одна з найбільших проблем для піхоти починається не на позиціях, а в тилу, у публічних меседжах. За її словами, коли людям постійно говорять про близький мир і "переговорний трек", у частини цивільних складається враження, що йти у військо вже немає сенсу, бо війна нібито ось – ось закінчиться.

Президент каже нуль разів слово "перемога", а мільйон разів слово "мир". Людина дивиться і думає: якщо цього року буде мир, то нащо мені йти в армію?,

– зауважила Михайлова.

Вона наголосила, що така комунікація не підштовхує до рішення замінити тих, хто воює роками, і лише поглиблює кадровий провал. Без чесної розмови про потребу в людях і без реалістичного підходу до поповнення підрозділів проблема піхоти нікуди не зникне, а фронт платитиме за це найвищу ціну.

Перемогу здобуває піхота. А піхоти в нас критично немає,

– зауважила Михайлова.

Вона описала замкнене коло, яке б'є по підрозділах на землі: проблеми з якістю поповнення та самовільні залишення частини. За її словами, командири й медики отримують величезне навантаження, бо частина людей, які приходять, не витримує служби або виявляється фізично непридатною, а далі запускається замкнене коло: хтось іде в СЗЧ, хтось потребує лікування, а на папері все виглядає як "закриті цифри".

Ми вам дали 30 тисяч людей. В цьому місяці прийшло, з них 20 пішло в СЗЧ. Так, а 10 тисяч де?,

– сказала вона.

Михайлова додала, що це створює хибне відчуття, ніби проблему вже вирішили, хоча на землі підрозділи не стають сильнішими. За словами Михайлової, без чесної розмови з суспільством і без реалістичної оцінки людського ресурсу піхота залишатиметься "в мінусі", а рішення доведеться шукати не в гаслах, а в системних змінах підходу до комплектування і підготовки.

Останні новини про мирні переговори: