Росіяни із Сумської області перекидають свої елітні підрозділи на Донеччину. Там у ворога зараз проблеми. Українським військовим вдалось звільнити Удачне неподалік від Покровська.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів в етері 24 Каналу, що одним із головних завдань військового керівництва Росії у 2024 році було захопити всю Донецьку область. Ворогу це не вдалось, тому ця мета збереглась і на 2025 рік. Проте, через надмірну інтенсивність боїв, у росіян виникли серйозні труднощі.

Які у Росії проблеми на фронті?

Іван Тимочко зазначив, що росіяни, аби виконати завдання командування – якомога швидше окупувати Донеччину, залучали для штурмів надто багато своїх військових потужностей.

Це призвело до того, що вони завчасно вичерпали свій ресурс. Тому ми бачимо, що російська армія була змушена на деяких напрямках, попри хорошу погоду, призупинити наступ, аби перегрупувати та доукомплектувати війська,

– сказав він.

Втрати ворога відчутні, адже на деяких напрямках Збройні Сили України, хоч і локально, проте системно відвойовують українські території по всій лінії зіткнення.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

"Ми можемо говорити, що наступальний імпульс противника, який закладався до початку дощів, вичерпався швидше. Так, вони зараз перегруповуються та підтягують резерви, але цю роботу точно планували проводити в умовний листопад – грудень (2025 року – 24 Канал)", – припустив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ вважає, що окупанти до сезону дощів спробують провести наступальні операції на тих ділянках фронту, де вже тривають бойові дії. Все для того, щоб не дати Силам оборони й далі відвойовувати власні території.

Яка ситуація на Покровському напрямку?