Велика проблема для Путіна: коли у Росії можуть закінчитись гроші на війну

Владімір Путін суттєво збільшив витрати на оборонну сферу. До того ж у російський бюджет вносять поправки, наприклад, влітку 2023 року збільшили дефіцит бюджету на третину.

Але навіть таких дій виявилося недостатньо. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, політичний діяч Володимир Мілов, додавши, що постало головне питання – звідки брати гроші.

Дивіться також Дефіцит у російському бюджеті: чиїми ресурси Кремль перекриватиме нестачу

Де Путін може знайти гроші на війну

У ліквідній частині фонду національного добробуту Росії залишилося менше ніж 5 трильйонів рублів. Це 35 – 40% річного воєнного бюджету, якого може вистачити на 4 місяці витрат. Більшу частину цих коштів можуть витратити ще в грудні 2024 року, коли потрібно буде закривати дефіцити.

Відповідно у 2025 рік Росія увійде з ще меншими резервами. Є один варіант – позичати гроші на ринку. Проте й тут проблема – зовнішні ринки для них закриті через санкції. Залишається позичати на внутрішніх через державні облігації,

– пояснив Володимир Мілов.

Втім дохід по УФЗ збільшився і призводить до росту витрат на обслуговування державного боргу. У проєкті державного бюджету це видно. На виплату відсотків знадобиться кілька трильйонів.

Дохід у російських облігацій дефолтний. Він відповідає країнам з високим ризиком дефолту. Далі влада може підвищувати податки й уже це робить, але це те саме, що різати курку, яка несе золоті яйці.

У компаній не безмежні прибутки. Якщо вони віддадуть кілька трильйонів у вигляді податків, значить буде менше грошей на інвестиції. Так продовжиться сповільнення економічної активності й росту економіки.

Путін намагається якось звести кінці з кінцями. Ці спроби ми бачимо у новому проєкті бюджету, але вони йому даються дедалі важче. Вичерпання ресурсів дуже добре видно,

– зауважив російський опозиціонер.

Наразі Путін вибрав різко скорочувати видатки, але малоймовірно, що це допоможе російській економіці протриматися довго. У 2025 році це стане очевидним.