Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що загальний дефіцит російського бюджету у 2024 році становить понад 3,2 трильйона рублів. У Кремлі його намагатимуться перекривати збільшенням податків для населення та бізнесу.
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Проблеми у російській економіці
Олег Пендзин зазначив, що Росія звернулась до Китаю з проханням надати великий кредит у юанях для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Проте у Пекіні відмовили.
Це яскравий приклад того, що Китай завжди переслідує лише власні національні інтереси,
– зауважив він.
Росії, попри дефіцит у бюджеті, вдається забезпечувати свої військово-промислові витрати. Це відбувається завдяки різкому зменшенню соціальних проєктів. Мовиться про будівництво шкіл, лікарень та інвестиції у цивільні галузі.
Цікаво! Зниження ціни на нафту до 40 доларів за барель може викликати фінансовий дефіцит у Росії та ускладнити витрати на війну проти України. Таке падіння доходів може стати серйозною проблемою для російської економіки.
Владімір Путін перетворив Росію на країну, яка працює на військово-промисловий комплекс.
"Це картинка, яка дуже схожа на останні десятиліття СРСР. Там заявляли про ріст економіки на 5 – 7%, однак у магазинах були шалені дефіцити. Таким шляхом активно рухається Росія", – сказав Олег Пендзин.
Соціальне невдоволення
У Росії завжди був серйозний дисонанс щодо рівня життя у різних регіонах країни. Кремль скеровував багато грошей у розвиток центральних областей, а окраїни жили на межі бідності. Так було завжди й продовжується тепер.
Не варто чекати, що у бідних регіонах Росії з'явиться якась величезна політична сила, яка розпочне бунтувати,
– висловився економіст.
За його словами, у Росії дуже жорстка політична та військова диктатура. Саме тому Кремль, внаслідок низького рівня життя народу, продовжуватиме фінансувати війну проти України.