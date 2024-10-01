Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що для Пекіна вигідніше розірвати зв'язки з Москвою. Також у США закликали Китай припинити співпрацю з Росією, адже це потрібно для миру в Україні.

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Пекіну це не потрібно

"Насправді Китай може зупинити у підтримці Росії розуміння того, що йому із Заходом буде цікавіше. Нагадую, що в товарообігу Китаю за 2023 рік частка Росії складала 4%, а частка ЄС і США сукупно – 24%. Тобто Китаю іти на конфронтацію західним світом не дуже вигідно суто з економічних міркувань", – пояснив Ус.

Також Китаю не варто робити занадто очевидних кроків на користь Росії, адже вторинні санкції ніхто не скасовував. Це можуть бути насамперед фінансові санкції.

Китай – велика промислова країна, яка виробляє багато товарів, але за них потрібно розраховуватись. Ба більше, Пекін має отримувати інвестиції, а також технології від Заходу,

– зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Якщо конфронтація, яку загострює Росія, дійде до того, що світ дійсно буде поділено на блоки та Китай перебуватиме в одному з Москвою, то проти нього можуть бути запроваджені рішення щодо обмеження в отриманні технологій та інвестицій.

Китаю це не потрібно, і навряд чи він бачить свою перспективу у зв'язці з Росією. Він хоче бути однією з провідних торгівельних країн світу, і завдяки цьому отримувати значні прибутки,

– наголосив він.

Водночас ця конфронтація, серед іншого, може призвести до того, що буде змінено багато підходів, зокрема, ліквідовано Світову організацію торгівлі, і тоді буде запроваджено обмеження щодо закупівлі на імпорт товарів з Китаю. А він піднявся саме завдяки доступу до СОТ і можливості продавати свої товари.

Зверніть увагу! Експорт Китаю до приєднання до СОТ складав 300 мільярдів доларів у 2001 році, а після приєднання – 3,4 трильйона доларів у 2023-му. Приріст більше, ніж у 10 разів.

Відповідно втратити це через зв'язки з Москвою він навряд чи хоче. Для цього Пекіну потрібно пильніше ставитись до співробітництва з Росією. Попри те, що він дійсно запроваджує певні обмеження, йому варто робити це ще жорсткіше, щоб західні партнери це помічали,

– підкреслив Іван Ус.

Раніше британське видання The Times повідомляло, що Китай може передавати Росії летальну зброю. На Заході є докази таємних постачань китайськими компаніями зброї росіянам. Це, за словами журналістів, може призвести до "значної ескалації" участі Китаю у війні в Україні.