Про ініціативу "Друзі миру" Китай оголосив на тлі розширення своєї співпраці з Росією. Про це пише Інститут вивчення війни.

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Росія спробує показати, що Україна нібито проти переговорів

Про китайську платформу "Друзі миру" стало відомо 26 вересня. До неї готові доєднатися країни Глобального Півдня.

"Китай оголосив про нову ініціативу щодо залучення міжнародної підтримки свого альтернативного мирного плану для України на тлі розширення співпраці з Росією. 26 вересня міністр закордонних справ КНР Ван І оголосив, що КНР, Бразилія, Пакистан та "інші однодумці на Глобальному Півдні" незабаром створять платформу "Друзі миру"", – пише ISW.

Ця ініціатива нібито буде спрямована на сприяння "інклюзивного діалогу" для пошуку шляхів припинення війни в Україні.

В ISW зауважили, що Китай регулярно пропагував свій альтернативний мирний план. Цим він дозволяв Росії "виявляти" готовність добросовісно вести переговори з Україною.

Але насправді Кремль робив лише постійні заклики до повної капітуляції України та категоричні відмови від переговорів.

Кремль, ймовірно, просуватиме цю нову платформу "Друзі миру" та використовуватиме свою підтримку численних альтернативних мирних зусиль, щоб неправдиво зобразити Україну як таку, що не бажає проводити переговори,

– вважають в Інституті вивчення війни.