Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что для Пекина выгоднее разорвать связи с Москвой. Также в США призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией, ведь это нужно для мира в Украине.

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Пекину это не нужно

"На самом деле Китай может остановить в поддержке России понимание того, что ему с Западом будет интереснее. Напоминаю, что в товарообороте Китая за 2023 год доля России составляла 4%, а доля ЕС и США совокупно – 24%. То есть Китаю идти на конфронтацию западным миром не очень выгодно чисто из экономических соображений", – объяснил Ус.

Также Китаю не стоит делать слишком очевидных шагов в пользу России, ведь вторичные санкции никто не отменял. Это могут быть прежде всего финансовые санкции.

Китай – большая промышленная страна, которая производит много товаров, но за них нужно рассчитываться. Более того, Пекин должен получать инвестиции, а также технологии от Запада,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Если конфронтация, которую обостряет Россия, дойдет до того, что мир действительно будет разделен на блоки и Китай будет находиться в одном с Москвой, то против него могут быть введены решения по ограничению в получении технологий и инвестиций.

Китаю это не нужно, и вряд ли он видит свою перспективу в связке с Россией. Он хочет быть одной из ведущих торговых стран мира, и благодаря этому получать значительные прибыли,

– подчеркнул он.

В то же время эта конфронтация, среди прочего, может привести к тому, что будет изменено много подходов, в частности, ликвидирована Всемирная торговая организация, и тогда будет введено ограничение на закупки на импорт товаров из Китая. А он поднялся именно благодаря доступу к ВТО и возможности продавать свои товары.

Обратите внимание! Экспорт Китая до присоединения к ВТО составлял 300 миллиардов долларов в 2001 году, а после присоединения – 3,4 триллиона долларов в 2023-м. Прирост более, чем в 10 раз.

Соответственно потерять это из-за связей с Москвой он вряд ли хочет. Для этого Пекину нужно пристальнее относиться к сотрудничеству с Россией. Несмотря на то, что он действительно вводит определённые ограничения, ему стоит делать это еще жестче, чтобы западные партнеры это замечали,

– подчеркнул Иван Ус.

Ранее британское издание The Times сообщало, что Китай может передавать России летальное оружие. На Западе есть доказательства тайных поставок китайскими компаниями оружия россиянам. Это, по словам журналистов, может привести к "значительной эскалации" участия Китая в войне в Украине.