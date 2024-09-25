Соответствующее заявление Блинкен сделал во время выступления на заседании Совбеза ООН во вторник, 24 сентября. Там обсудили ситуацию в Украине, передает 24 Канал.

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Россия оказывает взаимную помощь Ирану и КНДР

Госсекретарь США отметил, что самый быстрый путь к миру в Украине является простым: стоит только остановить тех, кто подпитывает агрессию России и самого Путина.

Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном,

– сказал Блинкен.

В частности, госсекретарь США напомнил присутствующим о поставках беспилотников Ираном, строительство завода по их производству в России, передачу баллистических ракет.

Северная Корея также отправляет в Россию оружие и боеприпасы, в частности, ракетно-пусковые установки и миллионы артснарядов.

"Эти действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала Россия и как постоянный член несет особую ответственность за их выполнение", – отметил Блинкен.

Это сотрудничество он назвал "дорогой с двусторонним движением": КНДР и Иран получают от России взаимную помощь.

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"Северная Корея и Иран не единственные, кто помогает России. Китай, еще один постоянный член этого Совета, является ведущим поставщиком станков, микроэлектроники и других товаров, которые Россия использует для восстановления, пополнения запасов, наращивания своей военной машины и поддержки своей жестокой агрессии", – также отметил госсекретарь США.

Критика Блинкена прозвучала на фоне призывов Китая к прекращению поставок оружия в Украину.

Есть глубокая разница: Россия – это агрессор, Украина – жертва. Россия борется, чтобы завоевывать, Украина борется за выживание. Если другие страны прекратят поддерживать Россию, вторжение Путина скоро закончится. Если не поддерживать Украину, Украина может быстро прекратить существование,

– сказал Блинкен.

Он также напомнил о постоянных заявлениях Украины, что "дипломатия является единственным способом положить конец этой войне, и что она готова к переговорам". А также отметил, что Путин не заинтересован в этом.