Большая проблема для Путина: когда у России могут закончиться деньги на войну

Владимир Путин существенно увеличил расходы на оборонную сферу. К тому же в российский бюджет вносят поправки, например, летом 2023 года увеличили дефицит бюджета на треть.

Но даже таких действий оказалось недостаточно. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов, добавив, что встал главный вопрос – откуда брать деньги.

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Где Путин может найти деньги на войну

В ликвидной части фонда национального благосостояния России осталось менее 5 триллионов рублей. Это 35 – 40% годового военного бюджета, которого может хватить на 4 месяца расходов. Большую часть этих средств могут потратить еще в декабре 2024 года, когда нужно будет закрывать дефициты.

Соответственно в 2025 год Россия войдет с еще меньшими резервами. Есть один вариант – занимать деньги на рынке. Однако и здесь проблема – внешние рынки для них закрыты из-за санкций. Остается занимать на внутренних через государственные облигации,

– пояснил Владимир Милов.

Впрочем доход по УФЗ увеличился и приводит к росту расходов на обслуживание государственного долга. В проекте государственного бюджета это видно. На выплату процентов понадобится несколько триллионов.

Доход у российских облигаций дефолтный. Он соответствует странам с высоким риском дефолта. Далее власть может повышать налоги и уже это делает, но это то же, что резать курицу, которая несет золотые яйца.

У компаний не безграничные прибыли. Если они отдадут несколько триллионов в виде налогов, значит будет меньше денег на инвестиции. Так продолжится замедление экономической активности и роста экономики.

Путин пытается как-то свести концы с концами. Эти попытки мы видим в новом проекте бюджета, но они ему даются все труднее. Исчерпание ресурсов очень хорошо видно,

– отметил российский оппозиционер.

Сейчас Путин выбрал резко сокращать расходы, но маловероятно, что это поможет российской экономике продержаться долго. В 2025 году это станет очевидным.