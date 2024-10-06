Але навіть таких дій виявилося недостатньо. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, політичний діяч Володимир Мілов, додавши, що постало головне питання – звідки брати гроші.

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Де Путін може знайти гроші на війну

У ліквідній частині фонду національного добробуту Росії залишилося менше ніж 5 трильйонів рублів. Це 35 – 40% річного воєнного бюджету, якого може вистачити на 4 місяці витрат. Більшу частину цих коштів можуть витратити ще в грудні 2024 року, коли потрібно буде закривати дефіцити.

Відповідно у 2025 рік Росія увійде з ще меншими резервами. Є один варіант – позичати гроші на ринку. Проте й тут проблема – зовнішні ринки для них закриті через санкції. Залишається позичати на внутрішніх через державні облігації,

– пояснив Володимир Мілов.

Втім дохід по УФЗ збільшився і призводить до росту витрат на обслуговування державного боргу. У проєкті державного бюджету це видно. На виплату відсотків знадобиться кілька трильйонів.

Дохід у російських облігацій дефолтний. Він відповідає країнам з високим ризиком дефолту. Далі влада може підвищувати податки й уже це робить, але це те саме, що різати курку, яка несе золоті яйці.

У компаній не безмежні прибутки. Якщо вони віддадуть кілька трильйонів у вигляді податків, значить буде менше грошей на інвестиції. Так продовжиться сповільнення економічної активності й росту економіки.

Путін намагається якось звести кінці з кінцями. Ці спроби ми бачимо у новому проєкті бюджету, але вони йому даються дедалі важче. Вичерпання ресурсів дуже добре видно,

– зауважив російський опозиціонер.

Наразі Путін вибрав різко скорочувати видатки, але малоймовірно, що це допоможе російській економіці протриматися довго. У 2025 році це стане очевидним.