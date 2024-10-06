Но даже таких действий оказалось недостаточно. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, политический деятель Владимир Милов, добавив, что встал главный вопрос – откуда брать деньги.

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Где Путин может найти деньги на войну

В ликвидной части фонда национального благосостояния России осталось менее 5 триллионов рублей. Это 35 – 40% годового военного бюджета, которого может хватить на 4 месяца расходов. Большую часть этих средств могут потратить еще в декабре 2024 года, когда нужно будет закрывать дефициты.

Соответственно в 2025 год Россия войдет с еще меньшими резервами. Есть один вариант – занимать деньги на рынке. Однако и здесь проблема – внешние рынки для них закрыты из-за санкций. Остается занимать на внутренних через государственные облигации,

– пояснил Владимир Милов.

Впрочем доход по УФЗ увеличился и приводит к росту расходов на обслуживание государственного долга. В проекте государственного бюджета это видно. На выплату процентов понадобится несколько триллионов.

Доход у российских облигаций дефолтный. Он соответствует странам с высоким риском дефолта. Далее власть может повышать налоги и уже это делает, но это то же, что резать курицу, которая несет золотые яйца.

У компаний не безграничные прибыли. Если они отдадут несколько триллионов в виде налогов, значит будет меньше денег на инвестиции. Так продолжится замедление экономической активности и роста экономики.

Путин пытается как-то свести концы с концами. Эти попытки мы видим в новом проекте бюджета, но они ему даются все труднее. Исчерпание ресурсов очень хорошо видно,

– отметил российский оппозиционер.

Сейчас Путин выбрал резко сокращать расходы, но маловероятно, что это поможет российской экономике продержаться долго. В 2025 году это станет очевидным.