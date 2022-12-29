У Путіна великі проблеми зі здоров'ям, у нього зараз якесь загострення, – політтехнолог

Останнім часом Владімір Путін почав активніше з'являтися на публічних заходах. Однак російський диктатор може перебувати на людях лише протягом обмеженого часу.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, очільник Кремля доволі часто взагалі скасовує заплановані візити або зустрічі.

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У Путіна загострилися проблеми зі здоров'ям

Шейтельман припустив, що це може бути пов'язано з тим, що стан здоров'я російського диктатора суттєво погіршився.

Схоже, що у Путіна дійсно великі проблеми зі здоров'ям і зараз у нього якесь загострення. Тому він у певному форматі може з'являтися на людях і виступати, а у якомусь – ні,

– сказав політтехнолог.

Зокрема, 23 грудня російський диктатор мав відвідати Нижній Тагіл. Однак в останню мить поїздку скасували. Натомість Путін поїхав у Тулу, де побував на машинобудівному заводі "Щеглівський вал".

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Російський диктатор дивно поводився під час візиту в Тулу

На підприємстві президент країни-терористки захотів піднятися на БМП, для чого йому довелося скористатися спеціальними сходами. Шейтельман зауважив, що очільник Кремля вже далеко не у тій формі, як колись.

У 2000-х роках Путін на цей бронетранспортер залазив би без сходів, був би у військовій формі, ще й сів би за кермо і проїхався. А зараз диктатор наче побував на екскурсії у музеї військової техніки,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що глава Кремля зазирнув у люк БМП і навіть не доторкнувся до машини.

Замість Путіна у Тулу міг поїхати його двійник

Під час цього візиту Путіна супроводжував губернатор Тульської області Алєксєй Дюмін, який у свій час очолював службу охорони диктатора. Політтехнолог припустив, що Путін вирішив їхати саме у Тулу через те, що губернатор – близька для нього людина, яка бачила його у різних станах і багато знає.

Також у Путіна є двійники для ритуальних подій. У телесюжетах про візит до Тули ЗМІ не показали, як диктатор розмовляє. Тож це точно міг бути двійник,

– зазначив Шейтельман.

Він додав, що губернаторам в інших регіонах, які не такі близькі до очільника Кремля і не знають про його двійників, Путін не міг би відкрити свою таємницю. А Дюмін у разі чого міг би його прикрити.



Замість Путіна на заводі у Тулі міг бути його двійник / Фото російських ЗМІ

Чому Путін скасував щорічну пресконференцію та послання до Федеральних зборів

На думку Шейтельмана, саме через проблеми зі здоров'ям російський диктатор скасував свою щорічну пресконференцію та послання до Федеральних зборів.

З одного боку, Путін активний, щодня щось робить. З іншого боку, у нього є низка обмежень. Одна справа – вийти кудись і поговорити 5 – 10 хвилин для запису. А тривалі поїздки чи заходи – це для нього великий ризик,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що раніше пресконференції Путіна могли тривати до 4 годин. Зараз же диктатор не може дозволити собі виступати таку кількість часу наживо, адже люди можуть помітити погіршення його стану.

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