Путін 28 грудня відмовився від офіційної поїздки до Пскова, де планував відвідати завод "Титан-Полімер". Російські телеграм-канали пишуть, що він хотів зустрітися з губернатором Псковської області Михайлом Ведерніковим.

Читайте також Путін відправив Медведєва в Китай, щоб помститися Сі Цзіньпіну, – Гудков

Казки про "погану погоду"

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснив скасування візиту несприятливими погодними умовами. Однак інформація з електронного табло аеропортів Пскова та Петербурга свідчить, що погода дозволяє здійснювати рейси.

Адміністрація Пскова також заявляла про хорошу погоду. У місті – сонце та слабка хмарність. У Петербурзі, за даними синоптиків, звичайна для цього часу року хмарність, похмуро, невеликий сніг.

Путін скасовує поїздки через здоров'я

Видання The Sun зауважує, що Путін скасував уже свій другий офіційний візит за тиждень. Це підігріває нові чутки щодо його поганого здоров’я. Нагадали, що минулого тижня диктатор в останню мить скасував візит у Нижній Тагіл, але поїхав до Тули.

Наприкінці 2022 року Путін відмовився від кількох традиційних та важливих публічних виступів. Ба більше, диктатор ще й пропустить передноворічне засідання уряду.

Журналісти припускають, що Путін може боятись з'являтися на публіці не лише через здоров'я, а й тому, що остерігається замаху на себе.