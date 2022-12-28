Путин 28 декабря отказался от официальной поездки в Псков, где планировал посетить завод "Титан-Полимер". Российские телеграмм-каналы пишут, что он хотел встретиться с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. 24 канал.

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Сказки о "плохой погоде"

Пресссекретарь диктатора Дмитрий Песков объяснил упразднение визита неблагоприятными погодными условиями. Однако информация по электронному табло аэропортов Пскова и Петербурга свидетельствует, что погода позволяет совершать рейсы.

Администрация Пскова также заявляла о хорошей погоде. В городе – солнце и облачная погода. В Петербурге, по данным синоптиков, обычная для этого времени года облачность, пасмурно, небольшой снег.

Путин отменяет поездки из-за здоровья

Издание The Sun отмечает, что Путин отменил уже свой второй официальный визит через неделю. Это подогревает новые слухи по поводу его плохого здоровья. Напомнили, что на прошлой неделе диктатор в последний момент отменил визит в Нижний Тагил, но уехал в Тулу.

В конце 2022 года Путин отказался от нескольких традиционных и важных публичных выступлений. Более того, диктатор еще и пропустит предновогоднее заседание правительства.

Журналисты предполагают, что Путин может бояться появляться на публике не только из-за здоровья, но и потому, что опасается покушения на себя.