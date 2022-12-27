Сам Путин сейчас даже не с кем встречаться – разве что с лидерами бедных африканских стран. Об этом в стриме 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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"Медвежья" месть Путина

Владимир Путин просил о личной встрече с Си Цзиньпинем. Впрочем, из-за токсичности главаря Кремля лидер Китая на эту просьбу не согласился.

Он сказал: присылай какого-нибудь "младшего брата", и я с ним о чем-то поговорю. Его отправили в Китай. Путин таким образом отомстил Си Цзиньпину, встретившемуся с "нулем" – с отрицательной величиной в российской политике,

– заявил Геннадий Гудков.

По его словам, сейчас влияние Дмитрия Медведева на российскую политику составляет чуть меньше нуля. Сама встреча была сформирована как межпартийная.

Стрим с Геннадием Гудковым – смотрите видео

"Понятно, что серьезных вопросов они обсуждать не могли. Путин очень хочет встретиться с Си Цзиньпинем и попытаться "прогнуть" его на какое-нибудь более широкое сотрудничество", - заявил оппозиционер.

Китай не слишком стремится ввязаться в отношения с мировым изгнанником и всячески его игнорирует. Здесь каждый разыгрывает собственную партию.

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