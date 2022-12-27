Сам Путін нині навіть не має з ким зустрічатися – хіба що з лідерами бідних африканських країн. Про це в стрімі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Також цікаво Фантомний імперський біль: як у Путіна та росіян з'явився комплекс меншовартості

"Медвежа" помста Путіна

Владімір Путін просив про особисту зустріч з Сі Цзіньпінем. Втім, через токсичність ватажка Кремля лідер Китаю на це прохання не пристав.

Він сказав: присилай якогось "молодшого брата", і я з ним про щось поговорю. Його відправили в Китай. Путін таким чином помстився Сі Цзіньпіну, який зустрівся з "нулем" – з від'ємною величиною в російській політиці,

– заявив Геннадій Гудков.

За його словами, нині вплив Дмітрія Медведєва на російську політику становить трохи менше як нуль. Сама зустріч була сформована як міжпартійна.

Стрім з Геннадієм Гудковим – дивіться відео

"Зрозуміло, що серйозних питань вони обговорювати не могли. Путін дуже хоче зустрітися з Сі Цзіньпінем і спробувати "прогнути" його на якесь більш широке співробітництво", – заявив опозиціонер.

Натомість Китай не надто прагне ввязатися у відносини зі світовим вигнанцем і всіляко його ігнорує. Тож тут кожен розігрує власну партію.

Закордонні візити Мєдвєдєва: важливі новини