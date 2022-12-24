Таку думку висловив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він пояснив, яка мета візиту Путіна на завод у Тулу, пише 24 канал.

До теми Путін укотре вийшов із бункера та намагається показати, що він "в темі", – Ступак

На заводі в Тулі міг бути двійник Путіна

РосЗМІ повідомили, що начебто Путін навідався у Тулу, аби ознайомитися з роботою машинобудівного заводу "Щеглівський вал", де нібито виготовляють ПТРК "Корнет" та бойові машини для комплексів "Панцир-С" і "Панцир-С1". Зокрема, на заводі планували провести нараду щодо забезпечення окупантів.

Під час "інспекції" диктатор заліз на одну з бойових машин піхоти. Однак, для цього бункерному президенту довелося використати підставку, ймовірно, через замалий зріст. Олексій Арестович зазначив, що це міг бути не справжній Путін, а його двійник.

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Арестович про мету візиту Путіна на завод у Тулу: дивіться відео

Розумні люди кажуть, що це двійник скакав по техніці і демонстрував, що він в тонусі.Однією з задач було продемонструвати, по-перше, увагу до воєнної справи і потреб мобілізованих. По-друге, що він у фізичному стані здоров'я, у тонусі. Двійничок,

– підкреслив радник ОП.

Також Арестович потролив Путіна. Зазначив, що можливо він залізе, а "винахідливі" тульські майстри нарешті заварять люк. Тож легенда про заварені люки збудеться.

Зверніть увагу! Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в коментарі 24 каналу теж зазначив, що, ймовірно, до Тули навідався один з двійників Путіна. Диктатор намагається показати, начебто він "великий воєначальник" і "в темі".