Такое мнение высказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он объяснил, какая цель визита Путина на завод в Тулу, пишет 24 канал.

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На заводе в Туле мог быть двойник Путина

РосСМИ сообщили, что будто бы Путин посетил Тулу, чтобы ознакомиться с работой машиностроительного завода "Щегловский вал", где якобы производят ПТРК "Корнет" и боевые машины для комплексов "Панцирь-С" и "Панцирь-С1". В частности, на заводе планировали провести совещание по обеспечению оккупантов.

Во время "инспекции" диктатор забрался на одну из боевых машин пехоты. Однако для этого бункерному президенту пришлось использовать подставку, вероятно, из-за малого роста. Алексей Арестович отметил, что это мог быть не настоящий Путин, а его двойник.

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Арестович о цели визита Путина на завод в Тулу: смотрите видео

Умные люди говорят, что это двойник скакал по технике и демонстрировал, что он в тонусе. Одной из задач было продемонстрировать, во-первых, внимание к военному делу и потребностям мобилизованных. Во-вторых, что он находится в физическом состоянии здоровья, в тонусе. Двойничок,

– подчеркнул советник ОП.

Также Арестович потролил Путина. Заметил, что, возможно, он залезет, а "изобретательные" тульские мастера наконец-то заварят люк. Так что легенда о завареных люках сбудется.

Обратите внимание! Бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в комментарии 24 канала тоже отметил, что, вероятно, в Тулу наведался один из двойников Путина. Диктатор пытается показать, будто он "великий военачальник" и "в теме".