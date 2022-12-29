У Путина большие проблемы со здоровьем, у него сейчас какое-то обострение, – политтехнолог

В последнее время Владимир Путин начал активнее появляться на публичных мероприятиях. Однако российский диктатор может находиться на людях только в течение ограниченного времени.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, глава Кремля довольно часто вообще отменяет запланированные визиты или встречи.

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У Путина обострились проблемы со здоровьем

Шейтельман предположил, что это может быть связано с тем, что состояние здоровья российского диктатора существенно ухудшилось.

Похоже, что у Путина действительно большие проблемы со здоровьем и сейчас у него какое-то обострение. Поэтому он в определенном формате может появляться на людях и выступать, а в каком-то – нет,

– сказал политтехнолог.

В частности, 23 декабря российский диктатор должен был посетить Нижний Тагил. Однако в последний момент поездку отменили. Вместо этого Путин поехал в Тулу, где побывал на машиностроительном заводе "Щегловский вал".

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Российский диктатор странно вел себя во время визита в Тулу

На предприятии президент страны-террориста захотел подняться на БМП, для чего ему пришлось воспользоваться специальной лестницей. Шейтельман отметил, что глава Кремля уже далеко не в той форме, как прежде.

В 2000-х годах Путин на этот бронетранспортер забирался бы без лестницы, был бы в военной форме, еще и сел бы за руль и проехался. А сейчас диктатор будто побывал на экскурсии в музее военной техники,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что глава Кремля заглянул в люк БМП и даже не прикоснулся к машине.

Вместо Путина в Тулу мог поехать его двойник

Во время этого визита Путина сопровождал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в свое время возглавлявший службу охраны диктатора. Политтехнолог предположил, что Путин решил ехать именно в Тулу из-за того, что губернатор – близкий ему человек, который видел его в разных состояниях и много знает.

Также у Путина есть двойники для ритуальных событий. В телесюжетах о визите в Тулу СМИ не показали, как диктатор разговаривает. Так что это точно мог быть двойник,

– отметил Шейтельман.

Он добавил, что губернаторам в других регионах, которые не так близки к главе Кремля и не знают о его двойниках, Путин не мог бы открыть свою тайну. А Дюмин в случае чего мог бы его прикрыть.



Вместо Путина на заводе в Туле мог быть его двойник / Фото российских СМИ

Почему Путин отменил ежегодную пресс-конференцию и послание к Федеральному собранию

По мнению Шейтельмана, именно из-за проблем со здоровьем российский диктатор отменил свою ежегодную пресс-конференцию и послание к Федеральному собранию.

С одной стороны, Путин активен, каждый день что-то делает. С другой стороны, у него есть ряд ограничений. Одно дело – выйти куда-нибудь и поговорить 5 – 10 минут для записи. А длительные поездки или мероприятия – это для него большой риск,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что ранее пресс-конференции Путина могли длиться до 4 часов. Сейчас же диктатор не может позволить себе выступать такое количество времени вживую, ведь люди могут заметить ухудшение его состояния.

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