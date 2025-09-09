Укр Рус
Хмарно, подекуди дощі і грози: прогноз погоди на 10 вересня
9 вересня, 17:35
Хмарно, подекуди дощі і грози: прогноз погоди на 10 вересня

Ірина Марціяш

В Україні в середу, 10 вересня, буде мінлива хмарність. Лише подекуди синоптики прогнозують дощі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 10 вересня?

У південній частині України очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Водночас на решті території опадів не передбачається.

Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями може бути туман. Вітер буде східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі буде від 11 до 16 градусів тепла, у південній частині до +19 градусів; вдень 22 – 27 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +23…+25;
  • Івано-Франківськ +24…+26;
  • Тернопіль +24…+26;
  • Чернівці +24…+26;
  • Хмельницький +24…+26;
  • Луцьк +24…+26;
  • Рівне +24…+26;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +25…+ 27;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +23…+25;
  • Сімферополь +22…+24;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +24…+26;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +24…+26;
  • Дніпро +24…+26;
  • Запоріжжя +23…+25;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +23…+25.


Погода на 10 вересня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде у вересні спека?

  • Раніше у вересні фіксували сильну спеку навіть до +38 градусів. В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, розповіла, чи можлива цього року така погода.
  • Вона зазначила, що "така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним".