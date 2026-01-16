Мороз до -25 та невеликий сніг подекуди: прогноз погоди на 17 січня
У суботу, 17 січня, в Україні протримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Водночас люті морози не залишають країну.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 17 січня?
Синоптики повідомили, що на більшій частині території України утримається мінлива хмарність без опадів. Лише у південно-східних регіонах місцями можливий невеликий сніг. Водночас дороги подекуди вкриє ожеледиця.
Вітер прогнозують переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря буде -15 – -20 градусів. На Півночі, а також на Хмельниччині та Вінниччині місцями очікується до -22 – -25 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть -9 – -14 градусів.
За даними синоптиків, на Півдні та Південному Сході країни вночі прогнозують -8 – -13 градусів, вдень від -4 до -9 градусів. Найм'якша температура очікується на Закарпатті: вночі -5 – 10 градусів, вдень – від 0 до -5 градусів.
Яку температуру прогнозують по регіонах?
- Київ -14...-12;
- Ужгород -3…-1;
- Львів -11...-9;
- Івано-Франківськ -11...-9;
- Тернопіль -11...-9;
- Чернівці -11...-9;
- Хмельницький -12...-10;
- Луцьк -12...-10;
- Рівне -12...-10;
- Житомир -12...-10;
- Вінниця -12…-10;
- Одеса -7…-5;
- Миколаїв -7…-5;
- Херсон -7...-5;
- Сімферополь -5…-3;
- Кропивницький -9...-7;
- Черкаси -11…-9;
- Чернігів -12…-10;
- Суми -12…-10;
- Полтава -11…-9;
- Дніпро -10…-8;
- Запоріжжя -7…-5;
- Донецьк -11…-9;
- Луганськ -10…-8;
- Харків -11…-9.
Прогноз погоди в Україні на 17 січня / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати найближчим часом?
Раніше синоптики зазначали, що точні прогнози погоди можливі лише на 3 – 5 днів наперед. Наразі відомі, що до 21 січня не буде зниження температури до -30 градусів.
Водночас найближчими днями істотних змін погоди в Україні не очікують. Потепління не прогнозують, а морозна погода збережеться.