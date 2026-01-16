Укр Рус
16 января, 17:43
Мороз до -25 и небольшой снег местами: прогноз погоды на 17 января

Дария Черныш

В субботу, 17 января, в Украине продержится переменная облачность, без существенных осадков. В то же время сильные морозы не покидают страну.

Какой будет погода 17 января?

Синоптики сообщили, что на большей части территории Украины сохранится переменная облачность без осадков. Лишь в юго-восточных регионах местами возможен небольшой снег. В то же время дороги местами покроет гололедица.

Ветер прогнозируют преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет -15 – -20 градусов. На Севере, а также в Хмельницкой и Винницкой областях местами ожидается до -22 – -25 градусов. Днем столбики термометров покажут -9 – -14 градусов.

По данным синоптиков, на юге и Юго-востоке страны ночью прогнозируют -8 – -13 градусов, днем от -4 до -9 градусов. Самая мягкая температура ожидается на Закарпатье: ночью -5 – 10 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.

Какую температуру прогнозируют по регионам?

  • Киев -14...-12;
  • Ужгород -3...-1;
  • Львов -11...-9;
  • Ивано-Франковск -11...-9;
  • Тернополь -11...-9;
  • Черновцы -11...-9;
  • Хмельницкий -12...-10;
  • Луцк -12...-10;
  • Ровно -12...-10;
  • Житомир -12...-10;
  • Винница -12...-10;
  • Одесса -7...-5;
  • Николаев -7...-5;
  • Херсон -7...-5;
  • Симферополь -5...-3;
  • Кропивницкий -9...-7;
  • Черкассы -11...-9;
  • Чернигов -12...-10;
  • Сумы -12...-10;
  • Полтава -11...-9;
  • Днепр -10...-8;
  • Запорожье -7...-5;
  • Донецк -11...-9;
  • Луганск -10...-8;
  • Харьков -11...-9.

Прогноз погоды в Украине на 17 января / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в ближайшее время?

  • Ранее синоптики отмечали, что точные прогнозы погоды возможны лишь на 3 – 5 дней вперед. Сейчас известны, что до 21 января не будет снижения температуры до -30 градусов.

  • В то же время в ближайшие дни существенных изменений погоды в Украине не ожидают. Потепление не прогнозируют, а морозная погода сохранится.