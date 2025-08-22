Погода в Україні у суботу, 23 серпня, буде хмарною, з дощами та шквалами. В окремих регіонах прогнозують град.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 23 серпня?

У суботу, 23 серпня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опади охоплять більшість областей країни, окрім західних, а також Житомирщини, Київщини та Вінниччини.

У центральних, південних, а також у Сумській і Харківській областях місцями очікуються значні дощі з грозами. На сході та південному сході вдень можливий град та шквали вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний. У східних областях – південно-західний швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від +9 до +14 градусів, удень від +17 до +22. У південно-східних регіонах буде тепліше. Там вночі +15 – +20, удень від +26 до +31 градуса.

Температура повітря в регіонах

Київ +20...+22,

Ужгород +19...+21,

Львів +19...+21,

Івано-Франківськ +19...+21,

Тернопіль +19...+21,

Чернівці +19...+21,

Хмельницький +19...+21,

Луцьк +19...+21,

Рівне +19...+21,

Житомир +19...+21,

Вінниця +20...+22,

Одеса +28...+30,

Миколаїв +28...+30,

Херсон +28...+30,

Сімферополь +28...+30,

Кропивницький +21...+23,

Черкаси +20...+22,

Чернігів +19...+21,

Суми +19...+21,

Полтава +20...+22,

Дніпро +20...+22,

Запоріжжя +28...+30,

Донецьк +26...+28,

Луганськ +28...+30,

Харків +28...+30.

Погода на 23 серпня / Карта Укргідрометцентру

Чи буде дощити на вихідних?

До слова, на День Незалежності у неділю, 24 серпня, вночі у східних областях та Карпатах, а вдень місцями на Правобережжі, очікуються короткочасні дощі та грози. На більшості території України опадів не буде. Повітря залишатиметься доволі прохолодним.

Опади поступово будуть припинятися. Так, за орієнтовним прогнозом, у понеділок, 25 серпня, по всій Україні дощі та грози вже не очікуються.