Погода в Украине в субботу, 23 августа, будет облачной, с дождями и шквалами. В отдельных регионах прогнозируют град.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 23 августа?

В субботу, 23 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадки охватят большинство областей страны, кроме западных, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области.

В центральных, южных, а также в Сумской и Харьковской областях местами ожидаются значительные дожди с грозами. На востоке и юго-востоке днем возможен град и шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный. В восточных областях – юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +22. В юго-восточных регионах будет теплее. Там ночью +15 – +20, днем от +26 до +31 градуса.

Температура воздуха в регионах

Киев +20...+22,

Ужгород +19...+21,

Львов +19...+21,

Ивано-Франковск +19...+21,

Тернополь +19...+21,

Черновцы +19...+21,

Хмельницкий +19...+21,

Луцк +19...+21,

Ровно +19...+21,

Житомир +19...+21,

Винница +20...+22,

Одесса +28...+30,

Николаев +28...+30,

Херсон +28...+30,

Симферополь +28...+30,

Кропивницкий +21...+23,

Черкассы +20...+22,

Чернигов +19...+21,

Сумы +19...+21,

Полтава +20...+22,

Днепр +20...+22,

Запорожье +28...+30,

Донецк +26...+28,

Луганск +28...+30,

Харьков +28...+30.

Погода на 23 августа / Карта Укргидрометцентра

Будет ли дождь на выходных?

К слову, на День Независимости в воскресенье, 24 августа, ночью в восточных областях и Карпатах, а днем местами на Правобережье, ожидаются кратковременные дожди и грозы. На большинстве территории Украины осадков не будет. Воздух будет оставаться довольно прохладным.

Осадки постепенно будут прекращаться. Так, по ориентировочному прогнозу, в понедельник, 25 августа, по всей Украине дожди и грозы уже не ожидаются.