Переменная облачность, дожди в большинстве регионов и шквалы: прогноз погоды на 23 августа
Погода в Украине в субботу, 23 августа, будет облачной, с дождями и шквалами. В отдельных регионах прогнозируют град.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 23 августа?
В субботу, 23 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадки охватят большинство областей страны, кроме западных, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области.
В центральных, южных, а также в Сумской и Харьковской областях местами ожидаются значительные дожди с грозами. На востоке и юго-востоке днем возможен град и шквалы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Ветер преимущественно северо-западный. В восточных областях – юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем от +17 до +22. В юго-восточных регионах будет теплее. Там ночью +15 – +20, днем от +26 до +31 градуса.
Температура воздуха в регионах
- Киев +20...+22,
- Ужгород +19...+21,
- Львов +19...+21,
- Ивано-Франковск +19...+21,
- Тернополь +19...+21,
- Черновцы +19...+21,
- Хмельницкий +19...+21,
- Луцк +19...+21,
- Ровно +19...+21,
- Житомир +19...+21,
- Винница +20...+22,
- Одесса +28...+30,
- Николаев +28...+30,
- Херсон +28...+30,
- Симферополь +28...+30,
- Кропивницкий +21...+23,
- Черкассы +20...+22,
- Чернигов +19...+21,
- Сумы +19...+21,
- Полтава +20...+22,
- Днепр +20...+22,
- Запорожье +28...+30,
- Донецк +26...+28,
- Луганск +28...+30,
- Харьков +28...+30.
Погода на 23 августа / Карта Укргидрометцентра
Будет ли дождь на выходных?
К слову, на День Независимости в воскресенье, 24 августа, ночью в восточных областях и Карпатах, а днем местами на Правобережье, ожидаются кратковременные дожди и грозы. На большинстве территории Украины осадков не будет. Воздух будет оставаться довольно прохладным.
Осадки постепенно будут прекращаться. Так, по ориентировочному прогнозу, в понедельник, 25 августа, по всей Украине дожди и грозы уже не ожидаются.