Коли й у яких областях будуть дощі та грози, де чекати спеки аж до +34: погода на кінець серпня
- Останні дні літа в Україні очікуються теплими, з температурою до +34 градусів.
- 31 серпня у частині областей будуть дощі та грози.
Останні дні літа в Україні будуть теплими. Температура повітря знову зросте: подекуди пригріє аж до +34 градусів. Втім, у частині областей не обійдеться без дощу та грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 29 – 31 серпня?
В останні дні літа в Україні буде переважно без опадів. Тільки вдень 31 серпня на крайньому Заході можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південний і південно-східний, 5 – 12 метрів на секунду.
Уночі +11 – +18 градусів, але 29 серпня на Північному Сході та Сході лише +7 – +12. Удень вже буде +26 – +31 градусів, а на Півдні 30 – 31 серпня навіть до +34. На Заході у неділю +23 – +28.
До речі, у Карпатах температура повітря вночі сягатиме +4 – +11 градусів, удень +18 – +24.
Погода на 29 – 31 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру
Якою буде погода у вересні?
Зауважимо, напередодні синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на вересень 2025 року.
Очікується, що середня місячна температура буде сягати +13 – +18 градусів, у Карпатах +11 – +12. Це близько до норми.
Місячна кількість опадів у вересні передбачається 37 – 76 міліметрів, у Карпатах 74 – 107, що в межах норми, зокрема, 80 – 120% від неї.