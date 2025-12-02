Дощі пройдуть у більшості областей, подекуди вдарять нічні морози: прогноз погоди на 3 грудня
Погода в Україні у середу, 3 грудня, буде хмарною, значних відмінностей від попередніх днів не передбачається. У більшості областей пройдуть дощі.
Водночас сильного вітру синоптики не прогнозують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 3 грудня?
За даними синоптиків, в Україні, за винятком західних областей, пройде незначний дощ. У нічні та ранкові години на Закарпатті, в Карпатах, а також центральних та південних областях місцями буде туман.
Вітер рухатиметься у південно-східному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Укргідрометцентр повідомляє, що температура повітря у нічний час коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла.
Але у східних областях та на території Карпат температурні показники протягом ночі будуть дещо нижчими. Очікується, що там стовпчики термометрів показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів тепла.
Вдень синоптики прогнозують від 3 до 8 градусів тепла. У південній частині країни вночі температура повітря буде від 4 до 9 градусів тепла. Вдень у цих регіонах очікується від 7 до 12 градусів тепла.
Яка погода буде в обласних центрах?
Київ +4...+6;
Ужгород +6...+8;
Львів +4...+6;
Івано-Франківськ +5...+7;
Тернопіль +6...+8;
Чернівці +5...+7;
Хмельницький +5...+7;
Луцьк +4...+6;
Рівне +4...+6;
Житомир +4...+6;
Вінниця +5...+7;
Одеса +9...+11;
Миколаїв +9...+11;
Херсон +8...+10;
Сімферополь +10...+12;
Кропивницький +6...+8;
Черкаси +5...+7;
Чернігів +5...+7;
Суми +4...+6;
Полтава +5...+7;
Дніпро +8...+10;
Запоріжжя +6...+8;
Донецьк +4...+6;
Луганськ +3...+5;
Харків +4...+6.
Прогноз погоди в Україні на 3 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що чекати від погоди у грудні?
Поки температурні показники ще залишатимуться аномально високими для цього періоду. Вже з 5 грудня, ймовірно, в Україну прийде похолодання, яке здебільшого відчують північні та східні регіони.
Загалом погода у перший зимовий тиждень буде стійкою. Температура повітря перевищуватиме кліматичну норму. Але наприкінці тижня очікується незначне похолодання, подекуди прийдуть нічні морози.