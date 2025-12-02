Дожди пройдут в большинстве областей, местами ударят ночные морозы: прогноз погоды на 3 декабря
Погода в Украине в среду, 3 декабря, будет облачной, значительных отличий от предыдущих дней не предвидится. В большинстве областей пройдут дожди.
В то же время сильного ветра синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 3 декабря?
По данным синоптиков, в Украине, за исключением западных областей, пройдет незначительный дождь. В ночные и утренние часы на Закарпатье, в Карпатах, а также центральных и южных областях местами будет туман.
Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.
Но в восточных областях и на территории Карпат температурные показатели в течение ночи будут несколько ниже. Ожидается, что там столбики термометров будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов тепла.
Днем синоптики прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла. В южной части страны ночью температура воздуха будет от 4 до 9 градусов тепла. Днем в этих регионах ожидается от 7 до 12 градусов тепла.
Какая погода будет в областных центрах?
Киев +4...+6;
Ужгород +6...+8;
Львов +4...+6;
Ивано-Франковск +5...+7;
Тернополь +6...+8;
Черновцы +5...+7;
Хмельницкий +5...+7;
Луцк +4...+6;
Ровно +4...+6;
Житомир +4...+6;
Винница +5...+7;
Одесса +9...+11;
Николаев +9...+11;
Херсон +8...+10;
Симферополь +10...+12;
Кропивницкий +6...+8;
Черкассы +5...+7;
Чернигов +5...+7;
Сумы +4...+6;
Полтава +5...+7;
Днепр +8...+10;
Запорожье +6...+8;
Донецк +4...+6;
Луганск +3...+5;
Харьков +4...+6.
Прогноз погоды в Украине на 3 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что ждать от погоды в декабре?
Пока температурные показатели еще будут оставаться аномально высокими для этого периода. Уже с 5 декабря, вероятно, в Украину придет похолодание, которое в основном почувствуют северные и восточные регионы.
В целом погода в первую зимнюю неделю будет устойчивой. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Но в конце недели ожидается незначительное похолодание, кое-где придут ночные морозы.