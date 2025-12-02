Укр Рус
24 Канал Новости Украины Дожди пройдут в большинстве областей, местами ударят ночные морозы: прогноз погоды на 3 декабря
2 декабря, 18:03
3

Дожди пройдут в большинстве областей, местами ударят ночные морозы: прогноз погоды на 3 декабря

Маргарита Волошина

Погода в Украине в среду, 3 декабря, будет облачной, значительных отличий от предыдущих дней не предвидится. В большинстве областей пройдут дожди.

В то же время сильного ветра синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Выпадет ли сильный снег в Украине вскоре

Какой будет погода 3 декабря?

По данным синоптиков, в Украине, за исключением западных областей, пройдет незначительный дождь. В ночные и утренние часы на Закарпатье, в Карпатах, а также центральных и южных областях местами будет туман.

Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Укргидрометцентр сообщает, что температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах от 0 до 5 градусов тепла.

Но в восточных областях и на территории Карпат температурные показатели в течение ночи будут несколько ниже. Ожидается, что там столбики термометров будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов тепла.

Днем синоптики прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла. В южной части страны ночью температура воздуха будет от 4 до 9 градусов тепла. Днем в этих регионах ожидается от 7 до 12 градусов тепла.

Какая погода будет в областных центрах?

  • Киев +4...+6;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львов +4...+6;

  • Ивано-Франковск +5...+7;

  • Тернополь +6...+8;

  • Черновцы +5...+7;

  • Хмельницкий +5...+7;

  • Луцк +4...+6;

  • Ровно +4...+6;

  • Житомир +4...+6;

  • Винница +5...+7;

  • Одесса +9...+11;

  • Николаев +9...+11;

  • Херсон +8...+10;

  • Симферополь +10...+12;

  • Кропивницкий +6...+8;

  • Черкассы +5...+7;

  • Чернигов +5...+7;

  • Сумы +4...+6;

  • Полтава +5...+7;

  • Днепр +8...+10;

  • Запорожье +6...+8;

  • Донецк +4...+6;

  • Луганск +3...+5;

  • Харьков +4...+6.


Прогноз погоды в Украине на 3 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды в декабре?

  • Пока температурные показатели еще будут оставаться аномально высокими для этого периода. Уже с 5 декабря, вероятно, в Украину придет похолодание, которое в основном почувствуют северные и восточные регионы.

  • В целом погода в первую зимнюю неделю будет устойчивой. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Но в конце недели ожидается незначительное похолодание, кое-где придут ночные морозы.