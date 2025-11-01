Яким буде початок зими в Україні: що очікувати від погоди в грудні
- У грудні очікується велика кількість опадів у вигляді мокрого снігу, з особливо інтенсивними – з 11 по 13 грудня.
- До кінця другої декади грудня очікується похолодання, з нічними температурами від 6 до 7 градусів морозу.
У перший місяць зими Україну зустріне велика кількість опадів. Здебільшого вони будуть у вигляді мокрого снігу. Також у грудні очікується значне похолодання.
Про це розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова, повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "Главред".
Дивіться також Чи випаде сніг в Україні найближчими днями
Яка погода буде на початку зими?
Метеорологиня анонсувала велику кількість опадів протягом грудня.
Дуже інтенсивні опади будуть у деякі дні, з 11 по 13 грудня. Опадів у перший місяць зими треба очікувати дуже багато. Вони будуть у вигляді мокрого снігу. Зазвичай, перед самим похолоданням, як правило, снігу і не буває,
– розповіла вона.
За словами професорки, вже до кінця другої декади грудня варто очікувати похолодання. Згідно з попереднім прогнозом, вночі буде від 6 до 7 градусів морозу. Водночас вдень очікується від 3 до 5 градусів тепла.
Зазначимо, що Вазіра Мартазінова також попередила про різке похолодання, яке має розпочатися вже наприкінці листопада, температура впаде приблизно з 25 листопада. Така погода протримається до 3 грудня.
Що очікувати від погоди до зими?
За даними Укргідрометцентру, впродовж листопада 2025 року середня місячна температура буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму. Водночас у східних областях буде у нормі.
Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу пояснювала, що осінь в Україні почалася з досить високих температур, і що цієї осені переважатиме температура вища за кліматичну норму.