Протягом 9 та 10 жовтня у частині областей України очікуються дощі, подекуди сильні. Водночас вже з 11 жовтня прогнозують певне призупинення опадів.

В останні дні тижня показники температури підіймуться на кілька градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде найближчими днями?

Згідно з прогнозом, у п'ятницю, 10 жовтня, дощова та вітряна погода вночі та вранці буде на Лівобережжі України, вдень очікується поступове припинення опадів по всій країні та зменшення кількості хмарності.

У суботу, 11 жовтня, через антициклон очікується малохмарна погода, опадів уже не прогнозують. Температура у денний час сягатиме від 13 до 18 градусів тепла. Подібна ситуація очікується й у неділю, 12 жовтня.

Тоді, за даними синоптика, опадів також не буде. Водночас вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря, згідно з оприлюдненою інформацією, ще трохи збільшиться і пригріє до 19 градусів тепла.

Які ще прогнози дають синоптики?