Суцільні дощі: коли опади охоплять усю Україну
- З 4 по 6 вересня дощі прогнозують на заході України, включаючи Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську та Чернівецьку області.
- З 8 вересня дощі поширяться на всю територію України, окрім Криму.
В Україну знову повертаються дощі. Вже з початку наступного тижня опади очікують по всій країні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де та коли будуть дощі?
Так, з четверга, 4 вересня, по суботу, 6 вересня, дощі прогнозують на заході нашої країни – а саме у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській та Чернівецькій областях.
Якою буде погода 4 вересня / фото Укргідрометцентр
У неділю, 7 вересня, опади посунуться на схід, охопивши ще й центрально-західні регіони.
Якою буде погода 7 вересня / фото Укргідрометцентр
А з понеділка, 8 вересня, короткочасні дощі охоплять практично всю територію України. Опадів не буде лише у Криму.
Якою буде погода 8 вересня / фото Укргідрометцентр
При цьому значного похолодання по Україні не очікується. В середньому температура сягатиме комфортних +26…+28.
Коли в Україну прийде похолодання?
Іван Семиліт, синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Укргідрометцентру, розповів, що до 12 – 13 вересня в Україні утримуватиметься антициклональний характер погоди.
Вже з другої половини вересня можна очікувати на зниження температури. Проте похолодання не буде різким.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що в третій декаді вересня прийде холодне повітря арктичного походження, що спричинить перші осінні заморозки на ґрунті. Вони можуть з’явитися вже після 20 вересня у північних, східних і західних областях.