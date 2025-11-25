Синоптики дали перший прогноз погоди на грудень

Укргідрометцентр показав попередній прогноз на грудень 2025 року. Першого зимового місяця українцям варто очікувати, що середня місячна температура буде на щонайменше кілька градусів вищою за норму.

Для цього періоду, зокрема, характерні хуртовини, сніговий покрив та ожеледь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода у грудні?

За попередніми даними, впродовж грудня 2025 року середня місячна температура буде від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, що є на 2 градуси вищим за норму.

Водночас місячна кількість опадів буде у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах місцями вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.

Яка загальна кліматична характеристика грудня?

Абсолютний мінімум температури у грудні становить від 22 до 34 градусів морозу, у більшості східних, Львівській та Івано-Франківській областях місцями вона сягала від 34 до 38 градусів морозу.

У південній частині мінімум становить від 10 до 25 градусів морозу. Водночас абсолютний максимум цього місяця є від 9 до 20 градусів тепла. У Криму найвищий показник сягав до 26 градусів тепла.

Загалом середня місячна температура складає від 1 до 5 градусів морозу, у південних областях та на Закарпатті місцями від 0 до 2 градусів тепла. У Криму цей показник сягає до 6 градусів тепла.

Водночас середня місячна кількість опадів складає 30 – 66 міліметрів, але на Закарпатті, в Карпатах та в Криму місцями сягає 76 – 139 міліметрів.

У більшості областей утворюється сніговий покрив, на півдні країни встановлюється не кожного року. У грудні відмічені сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь,

– ідеться у прогнозі.

Зверніть увагу! Вищевказані показники, це не точний прогноз на грудень, а лише аналіз показників минулих років!

Яка погода можлива взимку?