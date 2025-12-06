Частину областей накриють шквали та нічні морози, але чи буде дощ: прогноз погоди на 7 грудня
- Погода в Україні 7 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів, але з сильними шквалами вітру в деяких областях.
- Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу вночі, вдень від 1 до 6 градусів тепла.
Погода в Україні у неділю, 7 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опадів протягом доби не очікується. Але у частині областей подекуди будуть сильні шквали вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода 7 грудня?
Укргідрометцентр повідомляє, що протягом 7 грудня вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У південній та південно-східній частинах країни місцями будуть шквали від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. На півдні та Закарпатті показники відрізнятимуться.
У нічний час там температура повітря становитиме в діапазоні від 1 до 6 градусів тепла. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла.
Яка температура буде у великих містах?
- Київ +1...+3;
- Ужгород +8...+10;
- Львів +3...+5;
- Івано-Франківськ +3...+5;
- Тернопіль +3...+5;
- Чернівці +3...+5;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +3...+5;
- Рівне +3...+5;
- Житомир +3...+5;
- Вінниця +3...+5;
- Одеса +6...+8;
- Миколаїв +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +8...+10;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси +3...+5;
- Чернігів +3...+5;
- Суми +3...+5;
- Полтава +3...+5;
- Дніпро +3...+5;
- Запоріжжя +6...+8;
- Донецьк +2...+4;
- Луганськ +1...+3;
- Харків +3...+5.
Прогноз погоди в Україні на 7 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Яка погода буде найближчим часом?
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомляла, що найближчими днями можливий лише інтенсивніший вітер з південного сходу та сходу. Через це, ймовірно, зменшиться ймовірність туманів.
Попри це, за її словами, загалом на початку грудня температура повітря також буде здебільшого теплою. Подекуди можливі нічні морози, але переважно показники не опускатимуться нижче нуля.