Частину областей накриють шквали та нічні морози, але чи буде дощ: прогноз погоди на 7 грудня

Погода в Україні у неділю, 7 грудня, буде хмарною з проясненнями. Опадів протягом доби не очікується. Але у частині областей подекуди будуть сильні шквали вітру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 7 грудня?

Укргідрометцентр повідомляє, що протягом 7 грудня вітер рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. У південній та південно-східній частинах країни місцями будуть шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла. На півдні та Закарпатті показники відрізнятимуться.

У нічний час там температура повітря становитиме в діапазоні від 1 до 6 градусів тепла. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +1...+3;

Ужгород +8...+10;

Львів +3...+5;

Івано-Франківськ +3...+5;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +3...+5;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +3...+5;

Рівне +3...+5;

Житомир +3...+5;

Вінниця +3...+5;

Одеса +6...+8;

Миколаїв +6...+8;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +8...+10;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси +3...+5;

Чернігів +3...+5;

Суми +3...+5;

Полтава +3...+5;

Дніпро +3...+5;

Запоріжжя +6...+8;

Донецьк +2...+4;

Луганськ +1...+3;

Харків +3...+5.



Прогноз погоди в Україні на 7 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

