Укр Рус
24 Канал Новости Украины Часть областей накроют шквалы и ночные морозы, но будет ли дождь: прогноз погоды на 7 декабря
6 декабря, 16:14
2

Часть областей накроют шквалы и ночные морозы, но будет ли дождь: прогноз погоды на 7 декабря

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Погода в Украине 7 декабря будет облачной с прояснениями, без осадков, но с сильными шквалами ветра в некоторых областях.
  • Температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза ночью, днем от 1 до 6 градусов тепла.

Погода в Украине в воскресенье, 7 декабря, будет облачной с прояснениями. Осадков в течение суток не ожидается. Но в части областей местами будут сильные шквалы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Кое-где ударят дневные морозы, местами – сильные шквалы: какой будет погода на выходных

Какой будет погода 7 декабря?

Укргидрометцентр сообщает, что в течение 7 декабря ветер будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В южной и юго-восточной частях страны местами будут шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов тепла. На юге и Закарпатье показатели будут отличаться.

В ночное время там температура воздуха составит в диапазоне от 1 до 6 градусов тепла. Ночью ожидается от 4 до 9 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +8...+10;
  • Львов +3...+5;
  • Ивано-Франковск +3...+5;
  • Тернополь +3...+5;
  • Черновцы +3...+5;
  • Хмельницкий +3....+5;
  • Луцк +3...+5;
  • Ровно +3....+5;
  • Житомир +3....+5;
  • Винница +3....+5;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +8...+10;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы +3...+5;
  • Чернигов +3....+5;
  • Сумы +3...+5;
  • Полтава +3....+5;
  • Днепр +3....+5;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +2...+4;
  • Луганск +1...+3;
  • Харьков +3...+5.


Прогноз погоды в Украине на 7 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какая погода будет в ближайшее время?

  • Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что в ближайшие дни возможен только более интенсивный ветер с юго-востока и востока. Из-за этого, вероятно, уменьшится вероятность туманов.

  • Несмотря на это, по ее словам, в целом в начале декабря температура воздуха также будет в основном теплой. Кое-где возможны ночные морозы, но преимущественно показатели не будут опускаться ниже нуля.