Найпрохолодніші дні січня: коли знову очікується мороз до -13 градусів в Україні

Наступного тижня в Україні очікується сильний мороз вночі і водночас вищі показники температури повітря вдень. Синоптики прогнозують, що температура опуститься нижче, ніж 10 градусів морозу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру. Короткочасне похолодання прийде в кілька українських регіонів.

Коли буде сильний мороз 5 – 10 січня?

Нічні морози прогнозуються як на початку, так і наприкінці наступного тижня. Ймовірно, показники стануть найнижчими за весь січень.

Прогноз погоди на наступні три дні показують, що на Півдні, Сході та в більшості центральних областей можливі опади у вигляді снігу та дощу. Подекуди мокрий сніг буде налипати й утворюватиметься ожеледь.

4 січня та вночі 5 січня на Південному Сході можуть бути пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Вночі температура повітря сягатиме аж 13 морозу. Вдень прогнозується від 0 до 7 градусів морозу.

У наступні дні тепліше буде на Півдні та Південному сході: вночі там прогнозують від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень повітря прогріється +1…+6 градусів тепла.

У західних та північних областях короткочасний сніг можливий лише 6 січня часом сніг. На дорогах країни (крім півдня) місцями ожеледиця.

Метеорологи сайту meteo.ua також прогнозують, що 9 січня холоднеча тимчасово повернеться. У центральних областях температура може коливатися від 3 до 10 градусів морозу. 10 січня морози ще зберігатимуться на рівні -4…-9 градусів. Можливо, в кількох областях йтиме невеликий сніг.

Що кажуть синоптики про зміни погоди в січні?