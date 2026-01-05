Потепління в Україні вже близько: де відступлять морози і чи надовго

У наступні кілька днів в Україні прогнозується ускладнення погодних умов. Однак в низці областей очікується різке потепління.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Синоптики показали 3 області, де вдарять морози до -20 градусів

Де скоро буде потепління?

У той час, коли більшість областей України накриє мороз, жителі південних регіонів відчують помітне потепління. Цього тижня температура повітря там може прогрітися до +10 градусів.

Так синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що в західних областях у наступні три доби йтиме сніг, а вночі та вдень морозу досягатиме 1 – 8 градусів морозу. На Півночі вже найближчої ночі мороз може впасти до 9 – 14 градусів морозу.

Водночас на Півдні та Південному Сході країни литиме дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 9 градусів тепла. Ожеледиці на дорогах, імовірно, не буде.

7 січня на Півдні теж буде тепліше, ніж в інших областях. Так на Херсонщині синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів тепла вдень. В Одеській області буде +4…+6 градусів та невеликий дощ.До 7 градусів тепла прогнозують в Миколаївській області. У Криму теж потеплішає – там очікується від 8 до 10 градусів тепла.

8 січня в Херсонській області обіцяють +10 градусів. У Миколаївській області прогнозують від 7 до 9 градусів тепла, а в Одеській – від +6 до +8 градусів. У Криму також має бути до 10 градусів тепла.

9 та 10 січня пройдуть з морозами по всій Україні. На Півдні у ці дні прогнозують до +2…+4 градусів й мінливе сонце. У Миколаївські та Одеській області можуть випасти невеликий мокрий сніг.

Яка погода прогнозується на початку січня?