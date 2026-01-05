Потепління в Україні вже близько: де відступлять морози і чи надовго
- На Півдні України цього тижня очікується потепління до +10 градусів, тоді як у більшості областей пануватиме мороз.
- Мокрий сніг можливий у Миколаївській та Одеській областях.
У наступні кілька днів в Україні прогнозується ускладнення погодних умов. Однак в низці областей очікується різке потепління.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де скоро буде потепління?
У той час, коли більшість областей України накриє мороз, жителі південних регіонів відчують помітне потепління. Цього тижня температура повітря там може прогрітися до +10 градусів.
Так синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що в західних областях у наступні три доби йтиме сніг, а вночі та вдень морозу досягатиме 1 – 8 градусів морозу. На Півночі вже найближчої ночі мороз може впасти до 9 – 14 градусів морозу.
Водночас на Півдні та Південному Сході країни литиме дощ. Стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 9 градусів тепла. Ожеледиці на дорогах, імовірно, не буде.
7 січня на Півдні теж буде тепліше, ніж в інших областях. Так на Херсонщині синоптики прогнозують від 6 до 8 градусів тепла вдень. В Одеській області буде +4…+6 градусів та невеликий дощ.До 7 градусів тепла прогнозують в Миколаївській області. У Криму теж потеплішає – там очікується від 8 до 10 градусів тепла.
8 січня в Херсонській області обіцяють +10 градусів. У Миколаївській області прогнозують від 7 до 9 градусів тепла, а в Одеській – від +6 до +8 градусів. У Криму також має бути до 10 градусів тепла.
9 та 10 січня пройдуть з морозами по всій Україні. На Півдні у ці дні прогнозують до +2…+4 градусів й мінливе сонце. У Миколаївські та Одеській області можуть випасти невеликий мокрий сніг.
Яка погода прогнозується на початку січня?
На цьому тижні синоптики прогнозують погоду з опадами у вигляді дощу та снігу. У кількох областях очікується шквальний вітер. Температура коливатиметься залежно від регіону від 14 градусів морозу до +11 градусів.
В Укргідрометцентрі передбачають, що зимовий характер погоди з морозами та снігопадами ще збережеться щонайменше протягом першої декади січня.
У січні прогнозують середньомісячну температуру, яка на 1,5 градуса нижча за норму – це від 1 до 7 градусів морозу. Але опадів буде якраз у межах норми – 28 – 79 міліметрів.