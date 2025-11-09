На Україну сунуть дощі, подекуди варто чекати грози: прогноз погоди на тиждень

Погода в Україні у першій половині тижня буде дощовою, опади охоплять більшу частину країни. Водночас температурні показники будуть суттєво вищими за кліматичну норму.

Також варто очікувати туман через підвищену вологість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде у будні?

У понеділок, 10 листопада, у південних, центральних, східних і деяких північних областях пройдуть дощі, місцями також буде туман. Вітер буде змінним, і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла, вдень вона становитиме від 7 до 12 градусів тепла. У південних і центральних областях у денні години пригріє від 12 до 17 градусів тепла.

У вівторок, 11 листопада, дощі будуть майже у всіх областях, в Одеській області можливі грози. Вітер також здебільшого буде змінних напрямків, і рухатиметься зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Уночі стовпчики термометрів показуватимуться від 5 до 10 градусів тепла, а вдень – від 7 до 12 градусів тепла. У південних та центральних областях у в денні години повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У середу, 12 листопада, дощі будуть у південних і північно-західних регіонах. В окремих областях можливий туман. Вітер здебільшого буде північно-західного напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде у діапазоні від 2 до 7 градусів тепла. У південно-східних областях очікується від 8 до 11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла.

У четвер, 13 листопада, у Приазов'ї, Криму та східних областях пройдуть дощі. На території інших регіонів опадів не передбачають. Вітер буде змінних напрямків, і буде рухатися зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Уночі температура повітря становитиме від 2 до 7 градусів тепла, у західних областях місцями коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У денні години очікується температура від 6 до 11 градусів тепла.

У п'ятницю, 14 листопада, опади здебільшого припиняться. Протягом ночі та першої половини дня можливий туман. Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години становитиме від 0 до 6 градусів тепла. Водночас удень стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла.

Яка погода буде на вихідних?

У суботу, 15 листопада, дощів по Україні також не очікується. Місцями на Лівобережжі можна буде побачити туман. Вітер рухатиметься у південному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, у денний час вона становитиме від 8 до 13 градусів тепла. А на Прикарпатті місцями навіть пригріє до 15 градусів тепла.

У неділю, 16 листопада, теж не прогнозують опадів. Але у денний час у західних регіонах можливі незначні дощі. Вітер рухатиметься у південному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години коливатиметься у межах від 2 до 7 градусів тепла, вдень прогнозують від 8 до 13 градусів тепла. У південній частині та у Криму очікується від 14 до 16 градусів тепла.

Що чекати від погоди найближчим часом?