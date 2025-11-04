Як зміниться погода в Україні невдовзі

Погода в Україні найближчим часом здебільшого залишатиметься хмарною. Більшість областей невдовзі накриють дощі. Температура повітря буде з незначними коливаннями показників.

Також синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Чи буде в Україні різке похолодання найближчим часом

Яка погода буде в Україні?

За даними синоптиків, в Україні протягом 5 – 6 листопада погоду біля земної поверхні зумовлюватиме поле високого тиску, проте на висотах погодні процеси будуть протилежними, що зумовлюватиме багато хмар.

Також у середу у більшості областей пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі. Попри це, вже у четвер, опадів здебільшого не буде. Загалом погода також буде теплою, хоча температурні показники дещо коливатимуться.

Температура повітря уночі коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, у західних областях прогнозують від 0 до 5 градусів тепла. Водночас у денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів тепла.

А от у південній частині країни, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вдень пригріє до 16 градусів тепла.

Що очікувати від погоди найближчим часом?