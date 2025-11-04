Як зміниться погода в Україні невдовзі
- Погода в Україні найближчим часом буде хмарною з можливими дощами та туманами.
- Температура повітря коливатиметься від 3 до 16 градусів тепла, залежно від регіону.
Погода в Україні найближчим часом здебільшого залишатиметься хмарною. Більшість областей невдовзі накриють дощі. Температура повітря буде з незначними коливаннями показників.
Також синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яка погода буде в Україні?
За даними синоптиків, в Україні протягом 5 – 6 листопада погоду біля земної поверхні зумовлюватиме поле високого тиску, проте на висотах погодні процеси будуть протилежними, що зумовлюватиме багато хмар.
Також у середу у більшості областей пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі. Попри це, вже у четвер, опадів здебільшого не буде. Загалом погода також буде теплою, хоча температурні показники дещо коливатимуться.
Температура повітря уночі коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, у західних областях прогнозують від 0 до 5 градусів тепла. Водночас у денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 8 до 13 градусів тепла.
А от у південній частині країни, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вдень пригріє до 16 градусів тепла.
Що очікувати від погоди найближчим часом?
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що різких змін у погоді найближчим часом не буде. А от наприкінці тижня дощити може лише у південних областях та Криму.
Також розповідали, що з 6 листопада вже буде підвищуватися атмосферний тиск і поширюватиметься антициклональне поле до України. Друга половина тижня пройде переважно без опадів.
За її словами, починаючи з другої половини тижня буде більше прояснень і вихолодження, тому нічні мінімуми можуть сягати 1 – 7 градусів тепла. Вдень максимум залишається приблизно таким же.