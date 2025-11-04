Как изменится погода в Украине вскоре

Погода в Украине в ближайшее время в основном будет оставаться облачной. Большинство областей вскоре накроют дожди. Температура воздуха будет с незначительными колебаниями показателей.

Также синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в Украине?

По данным синоптиков, в Украине в течение 5 – 6 ноября погоду у земной поверхности будет предопределять поле высокого давления, однако на высотах погодные процессы будут противоположными, что обусловит много облаков.

Также в среду в большинстве областей пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Несмотря на это, уже в четверг, осадков в основном не будет. В целом погода также будет теплой, хотя температурные показатели будут несколько колебаться.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла, в западных областях прогнозируют от 0 до 5 градусов тепла. В то же время в дневные часы столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.

А вот в южной части страны, согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем пригреет до 16 градусов тепла.

Что ожидать от погоды в ближайшее время?