До -20 градусів, а подекуди з туманом: прогноз погоди на 19 січня

У понеділок, 19 січня, Україну не полишить морозна погода. Опади очікуються тільки у Криму, проте подекуди вранці та вночі можливий туман.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яку погоду прогнозують на 19 січня?

Синоптики повідомили, що в Україні в понеділок очікується мінлива хмарність. Лише в Криму прогнозують невеликий сніг. У західних, північних областях та на Вінниччині вночі й уранці місцями може бути туман.

Також попереджають, що на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Щодо температури повітря, то уночі стовпчики термометрів покажуть -15 – -20 градусів, а вдень – від -8 до -13 градусів. У південних і південно-східних регіонах вночі очікується -8 – -13 градусів, вдень – від 5 до -10 градусів.

Яка температура буде в регіонах?

Київ -12...-10;

Ужгород -9…-7;

Львів -9...-7;

Івано-Франківськ -9...-7;

Тернопіль -11...-9;

Чернівці -11...-9;

Хмельницький -11...-9;

Луцьк -11...-9;

Рівне -9...-7;

Житомир -11...-9;

Вінниця -9…-7;

Одеса -6…-4;

Миколаїв -6…-4;

Херсон -6...-4;

Сімферополь -6…-4;

Кропивницький -5...-3;

Черкаси -8…-6;

Чернігів -11…-9;

Суми -11…-9;

Полтава -11…-9;

Дніпро -8…-6;

Запоріжжя -6…-4;

Донецьк -9…-7;

Луганськ -8…-6;

Харків -11…-9.

Прогноз погоди в Україні на 19 січня / Карта Укргідрометцентру

Як довго будуть морози?