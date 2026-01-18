До -20 градусов, а местами с туманом: прогноз погоды на 19 января

В понедельник, 19 января, Украину не оставит морозная погода. Осадки ожидаются только в Крыму, однако кое-где утром и ночью возможен туман.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют на 19 января?

Синоптики сообщили, что в Украине в понедельник ожидается переменная облачность. Лишь в Крыму прогнозируют небольшой снег. В западных, северных областях и в Винницкой области ночью и утром местами может быть туман.

Также предупреждают, что на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

По температуре воздуха, то ночью столбики термометров покажут -15 – -20 градусов, а днем – от -8 до -13 градусов. В южных и юго-восточных регионах ночью ожидается -8 – -13 градусов, днем – от 5 до -10 градусов.

Какая температура будет в регионах?

Киев -12...-10;

Ужгород -9...-7;

Львов -9...-7;

Ивано-Франковск -9...-7;

Тернополь -11...-9;

Черновцы -11...-9;

Хмельницкий -11...-9;

Луцк -11...-9;

Ровно -9...-7;

Житомир -11...-9;

Винница -9...-7;

Одесса -6...-4;

Николаев -6...-4;

Херсон -6...-4;

Симферополь -6...-4;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -8...-6;

Чернигов -11...-9;

Сумы -11...-9;

Полтава -11...-9;

Днепр -8...-6;

Запорожье -6...-4;

Донецк -9...-7;

Луганск -8...-6;

Харьков -11...-9.

Прогноз погоды в Украине на 19 января / Карта Укргидрометцентра

