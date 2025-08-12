12 серпня, 15:17
Спека до +32 вдень та нічна прохолода: погода на 13 серпня
Погода в Україні залишатиметься спекотною. Подекуди у середу, 13 серпня, температура повітря становитиме 32 градуси.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 13 серпня?
Синоптики розповіли, що антициклон забезпечить в Україні у середу погоду без опадів.
Ночі будуть дещо прохолодними. Так, у більшості регіонів буде 11 – 16 градусів тепла.
А от вдень очікується спека. На значній території країни буде до 23 – 28 градусів тепла.
Лише на півдні та Закарпатті вночі буде трохи тепліше – 14 – 19 градусів, а вдень – 27 – 32.
Погода в Україні на 13 серпня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +25…+27;
- Ужгород +29…+30;
- Львів +28…+30;
- Івано-Франківськ +27…+29;
- Тернопіль +27…+29;
- Чернівці +27…+29;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +27…+29;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +27…+29;
- Одеса +28…+30;
- Миколаїв +29…+31;
- Херсон +29…+31;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +25…+27;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +25…+27;
- Суми +25…+27;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +25…+27;
- Запоріжжя +27..+29;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +26…+28.