12 серпня, 15:17
1

Спека до +32 вдень та нічна прохолода: погода на 13 серпня

Софія Рожик

Погода в Україні залишатиметься спекотною. Подекуди у середу, 13 серпня, температура повітря становитиме 32 градуси.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 13 серпня?

Синоптики розповіли, що антициклон забезпечить в Україні у середу погоду без опадів. 

Ночі будуть дещо прохолодними. Так, у більшості регіонів буде 11 – 16 градусів тепла.

А от вдень очікується спека. На значній території країни буде до 23 – 28 градусів тепла. 

Лише на півдні та Закарпатті вночі буде трохи тепліше – 14 – 19 градусів, а вдень – 27 – 32.

Погода в Україні на 13 серпня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +29…+30;
  • Львів +28…+30;
  • Івано-Франківськ +27…+29;
  • Тернопіль  +27…+29;
  • Чернівці  +27…+29;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк  +27…+29;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця  +27…+29;
  • Одеса +28…+30;
  • Миколаїв +29…+31;
  • Херсон +29…+31;
  • Сімферополь +29…+31;
  • Кропивницький +25…+27;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +25…+27;
  • Суми +25…+27;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +27..+29;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +26…+28.