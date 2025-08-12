Погода в Украине будет оставаться жаркой. Кое-где в среду, 13 августа, температура воздуха составит 32 градуса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 13 августа?

Синоптики рассказали, что антициклон обеспечит в Украине в среду погоду без осадков.

Ночи будут несколько прохладными. Так, в большинстве регионов будет 11 – 16 градусов тепла.

А вот днем ожидается жара. На значительной территории страны будет до 23 – 28 градусов тепла.

Лишь на юге и Закарпатье ночью будет немного теплее – 14 – 19 градусов, а днем – 27 – 32.

Погода в Украине на 13 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах?