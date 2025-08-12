Укр Рус
Жара до +32 днем и ночная прохлада: погода на 13 августа
12 августа, 15:17
Жара до +32 днем и ночная прохлада: погода на 13 августа

София Рожик

Погода в Украине будет оставаться жаркой. Кое-где в среду, 13 августа, температура воздуха составит 32 градуса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 13 августа?

Синоптики рассказали, что антициклон обеспечит в Украине в среду погоду без осадков.

Ночи будут несколько прохладными. Так, в большинстве регионов будет 11 – 16 градусов тепла.

А вот днем ожидается жара. На значительной территории страны будет до 23 – 28 градусов тепла.

Лишь на юге и Закарпатье ночью будет немного теплее – 14 – 19 градусов, а днем – 27 – 32.

Погода в Украине на 13 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +25...+27;
  • Ужгород +29...+30;
  • Львов +28...+30;
  • Ивано-Франковск +27...+29;
  • Тернополь +27...+29;
  • Черновцы +27...+29;
  • Хмельницкий +25...+27;
  • Луцк +27...+29;
  • Ровно +25...+27;
  • Житомир +25...+27;
  • Винница +27...+29;
  • Одесса +28...+30;
  • Николаев +29...+31;
  • Херсон +29...+31;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +25...+27;
  • Чернигов +25...+27;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +25...+27;
  • Днепр +25...+27;
  • Запорожье +27...+29;
  • Донецк +24...+26;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +26...+28.