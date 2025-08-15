Спека до +35 градусів, короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 16 серпня
Погода в Україні у суботу, 16 серпня, буде хмарною. У деяких регіонах очікується сильна спека.
Тоді як в інших областях можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
За словами синоптиків, впродовж дня можлива невелика хмарність. У більшості регіонів опадів не очікується, лише на Волині вдень місцями прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни – від +16 до +21 градуса. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +25 – +30 градусів тепла, у західних та південних областях – +28 – +33 градусів. На Закарпатті очікується сильна спека – до +35 градусів.
Яку погоду прогнозують в обласних центрах?
- Київ +26…+28;
- Ужгород +32…+34;
- Львів +29…+31;
- Івано-Франківськ +29…+31;
- Тернопіль +28…+30;
- Чернівці +29…+31;
- Хмельницький +27…+29;
- Луцьк +29…+31;
- Рівне +30…+32;
- Житомир +27…+29;
- Вінниця +28…+30;
- Одеса +30…+32;
- Миколаїв +30…+32;
- Херсон +30…+32;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +27…+29;
- Черкаси +27…+29;
- Чернігів +26…+28;
- Суми +25…+27;
- Полтава +26…+28;
- Дніпро +26…+28;
- Запоріжжя +28..+30;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +25…+27;
- Харків +25…+27.
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Зауважимо, що на вихідні 16 та 17 серпня в Україні очікується аномальна спека з можливими температурними рекордами до +38 градусів. Однак на півночі та заході країни можливі короткочасні дощі, температура вдень там варіюватиметься від +21 до +34 градусів.