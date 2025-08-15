Погода в Украине в субботу, 16 августа, будет облачной. В некоторых регионах ожидается сильная жара.

Тогда как в других областях возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По словам синоптиков, в течение дня возможна небольшая облачность. В большинстве регионов осадков не ожидается, только на Волыни днем местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны – от +16 до +21 градуса. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +25 – +30 градусов тепла, в западных и южных областях – +28 – +33 градусов. На Закарпатье ожидается сильная жара – до +35 градусов.

Какую погоду прогнозируют в областных центрах?

Киев +26...+28;

Ужгород +32...+34;

Львов +29...+31;

Ивано-Франковск +29...+31;

Тернополь +28...+30;

Черновцы +29...+31;

Хмельницкий +27...+29;

Луцк +29...+31;

Ровно +30...+32;

Житомир +27...+29;

Винница +28...+30;

Одесса +30...+32;

Николаев +30...+32;

Херсон +30...+32;

Симферополь +29...+31;

Кропивницкий +27...+29;

Черкассы +27...+29;

Чернигов +26...+28;

Сумы +25...+27;

Полтава +26...+28;

Днепр +26...+28;

Запорожье +28...+30;

Донецк +26...+28;

Луганск +25...+27;

Харьков +25...+27.



Прогноз погоды в Украине на 16 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра

Заметим, что на выходные 16 и 17 августа в Украине ожидается аномальная жара с возможными температурными рекордами до +38 градусов. Однако на севере и западе страны возможны кратковременные дожди, температура днем там будет варьироваться от +21 до +34 градусов.