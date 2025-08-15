Укр Рус
15 августа, 16:32
Жара до +35 градусов, кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 16 августа

Надежда Батюк

Погода в Украине в субботу, 16 августа, будет облачной. В некоторых регионах ожидается сильная жара.

Тогда как в других областях возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине?

По словам синоптиков, в течение дня возможна небольшая облачность. В большинстве регионов осадков не ожидается, только на Волыни днем местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны – от +16 до +21 градуса. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +25 – +30 градусов тепла, в западных и южных областях – +28 – +33 градусов. На Закарпатье ожидается сильная жара – до +35 градусов.

Какую погоду прогнозируют в областных центрах?

  • Киев +26...+28;
  • Ужгород +32...+34;
  • Львов +29...+31;
  • Ивано-Франковск +29...+31;
  • Тернополь +28...+30;
  • Черновцы +29...+31;
  • Хмельницкий +27...+29;
  • Луцк +29...+31;
  • Ровно +30...+32;
  • Житомир +27...+29;
  • Винница +28...+30;
  • Одесса +30...+32;
  • Николаев +30...+32;
  • Херсон +30...+32;
  • Симферополь +29...+31;
  • Кропивницкий +27...+29;
  • Черкассы +27...+29;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +26...+28;
  • Днепр +26...+28;
  • Запорожье +28...+30;
  • Донецк +26...+28;
  • Луганск +25...+27;
  • Харьков +25...+27.


Прогноз погоды в Украине на 16 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра

Заметим, что на выходные 16 и 17 августа в Украине ожидается аномальная жара с возможными температурными рекордами до +38 градусов. Однако на севере и западе страны возможны кратковременные дожди, температура днем там будет варьироваться от +21 до +34 градусов.