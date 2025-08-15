Жара до +35 градусов, кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на 16 августа
Погода в Украине в субботу, 16 августа, будет облачной. В некоторых регионах ожидается сильная жара.
Тогда как в других областях возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
По словам синоптиков, в течение дня возможна небольшая облачность. В большинстве регионов осадков не ожидается, только на Волыни днем местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны – от +16 до +21 градуса. Тогда как днем столбики термометров будут показывать +25 – +30 градусов тепла, в западных и южных областях – +28 – +33 градусов. На Закарпатье ожидается сильная жара – до +35 градусов.
Какую погоду прогнозируют в областных центрах?
- Киев +26...+28;
- Ужгород +32...+34;
- Львов +29...+31;
- Ивано-Франковск +29...+31;
- Тернополь +28...+30;
- Черновцы +29...+31;
- Хмельницкий +27...+29;
- Луцк +29...+31;
- Ровно +30...+32;
- Житомир +27...+29;
- Винница +28...+30;
- Одесса +30...+32;
- Николаев +30...+32;
- Херсон +30...+32;
- Симферополь +29...+31;
- Кропивницкий +27...+29;
- Черкассы +27...+29;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +26...+28;
- Днепр +26...+28;
- Запорожье +28...+30;
- Донецк +26...+28;
- Луганск +25...+27;
- Харьков +25...+27.
Прогноз погоды в Украине на 16 августа / Скриншот карты Укргидрометцентра
Заметим, что на выходные 16 и 17 августа в Украине ожидается аномальная жара с возможными температурными рекордами до +38 градусов. Однако на севере и западе страны возможны кратковременные дожди, температура днем там будет варьироваться от +21 до +34 градусов.