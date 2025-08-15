Тоді як в інших областях можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За словами синоптиків, впродовж дня можлива невелика хмарність. У більшості регіонів опадів не очікується, лише на Волині вдень місцями прогнозують короткочасний дощ та грозу. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю до 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни – від +16 до +21 градуса. Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть +25 – +30 градусів тепла, у західних та південних областях – +28 – +33 градусів. На Закарпатті очікується сильна спека – до +35 градусів.

Яку погоду прогнозують в обласних центрах?

Київ +26…+28;

Ужгород +32…+34;

Львів +29…+31;

Івано-Франківськ +29…+31;

Тернопіль +28…+30;

Чернівці +29…+31;

Хмельницький +27…+29;

Луцьк +29…+31;

Рівне +30…+32;

Житомир +27…+29;

Вінниця +28…+30;

Одеса +30…+32;

Миколаїв +30…+32;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +29…+31;

Кропивницький +27…+29;

Черкаси +27…+29;

Чернігів +26…+28;

Суми +25…+27;

Полтава +26…+28;

Дніпро +26…+28;

Запоріжжя +28..+30;

Донецьк +26…+28;

Луганськ +25…+27;

Харків +25…+27.



Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Зауважимо, що на вихідні 16 та 17 серпня в Україні очікується аномальна спека з можливими температурними рекордами до +38 градусів. Однак на півночі та заході країни можливі короткочасні дощі, температура вдень там варіюватиметься від +21 до +34 градусів.