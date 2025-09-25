Вночі заморозки, а вдень до +19 та невелика хмарність: прогноз погоди на 26 вересня
Погода в Україні у п'ятницю, 26 вересня, буде дещо хмарною. У всіх регіонах день мине без опадів.
Однак на поверхні ґрунту синоптики прогнозують заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні?
У п'ятницю в Україні прогнозують невелику хмарність. Вітер буде переважно північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла. На поверхні ґрунту, у більшості районів північної частини й у повітрі можливі заморозки до 0…-3 градусів.
Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла. У південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі очікується +4…+9 градусів тепла, вдень – +14…+19 градусів тепла.
Яка температура повітря буде в українських містах?
- Київ +14…+16;
- Ужгород +16…+18;
- Львів +14…+16;
- Івано-Франківськ +13…+15;
- Тернопіль +13…+15;
- Чернівці +14…+16;
- Хмельницький +13…+15;
- Луцьк +14…+16;
- Рівне +14…+16;
- Житомир +14…+16;
- Вінниця +13…+15;
- Одеса +16…+18;
- Миколаїв +16…+18;
- Херсон +16…+18;
- Сімферополь +15…+17;
- Кропивницький +15…+17;
- Черкаси +14…+16;
- Чернігів +13…+15;
- Суми +13…+15;
- Полтава +15…+17;
- Дніпро +15…+17;
- Запоріжжя +17…+17;
- Донецьк +14…+16;
- Луганськ +13…+15;
- Харків +14…+16.
Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру
Яку погоду прогнозують в Україні найближчим часом?
За словами синоптика Віталія Постриганя, з четверга, 25 вересня, очікується прихід нового потужного антициклону Petralilly, який сформувався в сухому арктичному повітрі. Це означає, що погода буде сонячна та по-справжньому прохолодна. На поверхні ґрунту навіть можливі заморозки від 0 до -3 градусів.
У п'ятницю, 26 вересня, та у суботу, 27 вересня, надходження холоду продовжиться – погода відповідатиме показникам першої декади жовтня.
Окрім цього, синоптики також вже спрогнозували погоду в жовтні 2025 року. За їхніми даними, середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму 51 – 101 міліметр, що становить 80 – 120% від норми.