Вночі заморозки, а вдень до +19 та невелика хмарність: прогноз погоди на 26 вересня
25 вересня, 16:05
3

Вночі заморозки, а вдень до +19 та невелика хмарність: прогноз погоди на 26 вересня

Надія Батюк

Погода в Україні у п'ятницю, 26 вересня, буде дещо хмарною. У всіх регіонах день мине без опадів.

Однак на поверхні ґрунту синоптики прогнозують заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

У п'ятницю в Україні прогнозують невелику хмарність. Вітер буде переважно північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла. На поверхні ґрунту, у більшості районів північної частини й у повітрі можливі заморозки до 0…-3 градусів. 

Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла. У південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі очікується +4…+9 градусів тепла, вдень – +14…+19 градусів тепла.

Яка температура повітря буде в українських містах?

  • Київ +14…+16;
  • Ужгород +16…+18;
  • Львів +14…+16;
  • Івано-Франківськ +13…+15;
  • Тернопіль +13…+15;
  • Чернівці +14…+16;
  • Хмельницький +13…+15;
  • Луцьк +14…+16;
  • Рівне +14…+16;
  • Житомир +14…+16;
  • Вінниця +13…+15;
  • Одеса +16…+18;
  • Миколаїв +16…+18;
  • Херсон +16…+18;
  • Сімферополь +15…+17;
  • Кропивницький +15…+17;
  • Черкаси +14…+16;
  • Чернігів +13…+15;
  • Суми +13…+15;
  • Полтава +15…+17;
  • Дніпро +15…+17;
  • Запоріжжя +17…+17;
  • Донецьк +14…+16;
  • Луганськ +13…+15;
  • Харків +14…+16.


Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують в Україні найближчим часом?

  • За словами синоптика Віталія Постриганя, з четверга, 25 вересня, очікується прихід нового потужного антициклону Petralilly, який сформувався в сухому арктичному повітрі. Це означає, що погода буде сонячна та по-справжньому прохолодна. На поверхні ґрунту навіть можливі заморозки від 0 до -3 градусів.

  • У п'ятницю, 26 вересня, та у суботу, 27 вересня, надходження холоду продовжиться – погода відповідатиме показникам першої декади жовтня.

  • Окрім цього, синоптики також вже спрогнозували погоду в жовтні 2025 року. За їхніми даними, середня місячна температура повітря в Україні очікується на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.

  • Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 31 – 77 міліметрів, в Карпатах та горах Криму 51 – 101 міліметр, що становить 80 – 120% від норми.