Однак на поверхні ґрунту синоптики прогнозують заморозки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також На Україну сунуть заморозки: синоптик назвав, де чекати "мінус"

Якою буде погода в Україні?

У п'ятницю в Україні прогнозують невелику хмарність. Вітер буде переважно північно-східним зі швидкістю до 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла. На поверхні ґрунту, у більшості районів північної частини й у повітрі можливі заморозки до 0…-3 градусів.

Тоді як вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +17 градусів тепла. У південних областях, на Закарпатті та в Криму вночі очікується +4…+9 градусів тепла, вдень – +14…+19 градусів тепла.

Яка температура повітря буде в українських містах?

Київ +14…+16;

Ужгород +16…+18;

Львів +14…+16;

Івано-Франківськ +13…+15;

Тернопіль +13…+15;

Чернівці +14…+16;

Хмельницький +13…+15;

Луцьк +14…+16;

Рівне +14…+16;

Житомир +14…+16;

Вінниця +13…+15;

Одеса +16…+18;

Миколаїв +16…+18;

Херсон +16…+18;

Сімферополь +15…+17;

Кропивницький +15…+17;

Черкаси +14…+16;

Чернігів +13…+15;

Суми +13…+15;

Полтава +15…+17;

Дніпро +15…+17;

Запоріжжя +17…+17;

Донецьк +14…+16;

Луганськ +13…+15;

Харків +14…+16.



Прогноз погоди в Україні на 26 вересня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Яку погоду прогнозують в Україні найближчим часом?