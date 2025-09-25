Однако на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также На Украину надвигаются заморозки: синоптик назвал, где ждать "минус"

Какой будет погода в Украине?

В пятницу в Украине прогнозируют небольшую облачность. Ветер будет преимущественно северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла. На поверхности почвы, в большинстве районов северной части и в воздухе возможны заморозки до 0...-3 градусов.

Тогда как днем столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла. В южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью ожидается +4...+9 градусов тепла, днем – +14...+19 градусов тепла.

Какая температура воздуха будет в украинских городах?

Киев +14...+16;

Ужгород +16...+18;

Львов +14...+16;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +14...+16;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +14...+16;

Ровно +14...+16;

Житомир +14...+16;

Винница +13...+15;

Одесса +16...+18;

Николаев +16...+18;

Херсон +16...+18;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +15...+17;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +15...+17;

Днепр +15...+17;

Запорожье +17...+17;

Донецк +14...+16;

Луганск +13...+15;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра

Какую погоду прогнозируют в Украине в ближайшее время?