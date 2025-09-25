Однако на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине?
В пятницу в Украине прогнозируют небольшую облачность. Ветер будет преимущественно северо-восточным со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла. На поверхности почвы, в большинстве районов северной части и в воздухе возможны заморозки до 0...-3 градусов.
Тогда как днем столбики термометров будут показывать от +12 до +17 градусов тепла. В южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью ожидается +4...+9 градусов тепла, днем – +14...+19 градусов тепла.
Какая температура воздуха будет в украинских городах?
- Киев +14...+16;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +13...+15;
- Луцк +14...+16;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +14...+16;
- Винница +13...+15;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +17...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +13...+15;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / Скриншот карты Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозируют в Украине в ближайшее время?
По словам синоптика Виталия Постриганя, с четверга, 25 сентября, ожидается приход нового мощного антициклона Petralilly, который сформировался в сухом арктическом воздухе. Это означает, что погода будет солнечная и по-настоящему прохладная. На поверхности почвы даже возможны заморозки от 0 до -3 градусов.
В пятницу, 26 сентября, и в субботу, 27 сентября, поступления холода продолжится – погода будет соответствовать показателям первой декады октября.
Кроме этого, синоптики также уже спрогнозировали погоду в октябре 2025 года. По их данным, средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Месячное количество осадков прогнозируется на уровне 31 – 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма 51 – 101 миллиметр, что составляет 80 – 120% от нормы.