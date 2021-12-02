Прокуратура оскаржить виправдальний вирок одному з фігурантів убивства Вороненкова
Джерело:"РБК-Україна"
Столичний суд 2 грудня виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова. Однак прокуратура оскаржуватиме рішення щодо одного з фігурантів.
Про оскарження вироку у коментарі виданню розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
До теми Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова
Прокурори оскаржуватимуть вирок фігуранту
По другому фігуранту, який виправданий, будемо подавати апеляцію,
– зазначила Максимець.
Мовиться про Олександра Лося.
Нагадаємо, 2 грудня відбулося оголошення вироків підозрюваним у вбивстві колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова у Києві. Лося суд виправдав. Натомість іншого обвинуваченого – Ярослава Тарасенка – визнали винним у сприянні умисному вбивству. За це фігуранта справи засудили до 12 років ув'язнення.
Тарасенко підвозив кілера до місця вбивства. Лось же, за версією слідства, допомагав організаторам вбивства, а також вів зовнішнє спостереження за жертвою.
Вбивство Вороненкова та розслідування: що відомо
- Денис Вороненков був депутатом російської Держдуми від "Комуністичної партії Росії". У 2016 році разом з дружиною переїхав до України. Був основним свідком у справі про державну зраду Віктора Януковича при окупації Росією Криму.
- У березні 2017 року у Києві у Вороненкова стріляли. У безпосереднього виконавця убивства у відповідь вистрелив охоронець ексдепутата, згодом той помер у лікарні.
- Влітку того ж року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження, а також водія, який підвозив виконавця до місця злочину.
- У травні 2018 року завершили досудове розслідування.
- А 29 листопада суд закінчив дебати у справі про вбивство ексдепутата та пішов у нарадчу кімнату.